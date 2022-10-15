90年餅舖式微 手作祭祀糖塔恐失傳

手作祭祀糖塔模具，圖騰雕刻細緻。（記者許倬勛攝）

2022/10/15 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市是客家大庄，祭祀循古禮，供桌上的祭祀食物都有其意涵，南桃園宮廟、大戶人家多指名九十年老字號餅舖「錦珍香」製作，但隨時代變遷，後人無意傳承，「糖塔」、「佛手」等祭祀食物陷入消失窘境。

中壢錦珍香 年輕一代無意傳承

錦珍香創於日治時代昭和七年（公元一九三二年），坐落於番薯市場（今中壢區民生市場）內，起初以販賣雜貨為主，二次大戰過後逐漸轉型製作糕餅；一九七○年代我國經濟起飛，錦珍香也迎來鼎盛時期，逢年過節要四、五十名幫手，如今僅剩第三代呂學溢守著小店，多項傳統糕餅技藝趨向凋零。

呂學溢說，客家人拜天公時必有糖塔上桌，糖塔原名「五狩」，是一座寶塔搭配四隻神獸，坊間有「爐主得塔，頭家得獸」俗諺，象徵榮耀與福氣，祭祀結束分而食之，認為如此可為大家帶來平安。

呂表示，製作糖塔學問大，模具極其講究，得由樟木根部雕琢而成，形式上窄下寬，且「狩」不能大於「塔」，模具內圖騰有麒麟、豹、獅子、雞等四種，後來演變為龍與鳳最多，兩兩一對象徵「龍鳳呈祥」。

呂學溢說，製作糖塔得用大量白砂糖熬製糖漿定型，再加入紅色食用色素，接著小心翼翼地灌入模具內，每次製作「五狩」得花上好幾個小時，形體不佳的會遭廟方退貨；佛手是祭祀好兄弟的供品，以鳳片粉揉捻成型後放入蒸籠製成，象徵地藏王菩薩的手接引孤魂野鬼。

「失傳是正在進行式。」呂學溢嘆說，製作傳統糕點耗時、利潤薄，兒女僅願幫忙無意傳承，加上祭祀文化衰退，就連製作糖塔模具的師傅也快找不到了，他手中傳承三代的糖塔模具，未來可能都會成為不復存在的文化物件。

祭祀食物技藝傳承 大廟有責任

平鎮區褒忠祠副主委宋狄釗表示，四、五十年前廟方會向南桃園各家糕餅舖訂製祭祀食物，隨時間流轉，如今會做糖塔的店家寥寥無幾，等同拜一次少一次；他認為，香火鼎盛的大廟應擔起責任，除了保持訂單數量，建議有輔導制度，讓更多人學習祭祀食物的製作，讓相關糕餅、宗教文化永續流傳。

中壢老餅舖錦珍香只剩第三代呂學溢苦撐，逢年過節接受寺廟方委託製作糖塔。（呂學溢提供）

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