張善政設婦幼局 鄭運鵬諷不熟市政

2022/10/14 05:30

〔記者周敏鴻、許倬勛、謝武雄／桃園報導〕關於國民黨桃園市長參選人張善政提出成立全國第一的「婦幼局」，集中處理婦幼事務的政見，民進黨市長參選人鄭運鵬表示，張為了選舉而開支票，常常與真實市政狀況矛盾，桃市的卅二個局處已經額滿，要成立新的就須砍掉舊的，張要設婦幼局，卻未提出完整說帖，說明要整併或砍掉哪些局處，可見對市政不熟悉。

32局處已額滿 張︰盤點局處架構

依「地方行政機關組織準則」第十一條第二項，直轄市人口在二百萬人以上者，市府一級單位及所屬一級機關合計不得超過三十二處、局、委員會，桃市府現況已達上限。

張善政說，婦幼局的工作涵蓋學齡前幼兒、家庭輔導、婦幼照顧服務與補助、新住民婦女事務等，他認為非常重要，不該屈就於現在的政府框架，將盤點局處架構，設法成立婦幼局。

張善政還提出「婦幼六善好」政見，包括卅到四十歲女性可獲一次「補助凍卵」、「多一胎加一萬」生育補助、好孕專車2.0提供產前廿八及產後八趟次接送服務、政府與企業一比一提供育兒津貼給勞工、「產婦心理諮商」提供產後至少一次諮商服務、國民運動中心設置「兒童專屬運動場域」等。

曾任市府社會局專門委員的民進黨議員參選人魏筠批評，張的政見是疊床架屋，因婦幼保障業務為社會局婦女福利及綜合企劃科職掌，新住民事務科也有照護弱勢婦女的業務，兒少福利跨越社會、教育兩局，成立婦幼局等同架空既有局處。

魏筠質疑，張還充滿性別歧視，為何帶小孩必須得與「婦女」劃上等號？父親、單親爸爸、同婚伴侶照護小孩同樣辛苦，張為了婦女票亂開支票，是「會讀書的韓國瑜」。

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