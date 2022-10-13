桃園》鄭運鵬南區競總 週末邀親子作伙來

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（盤球者）南區競選總部內有兒童足球場。（記者李容萍攝）

2022/10/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨天「開箱」位在中壢區中華路二段的南區競選總部時強調，選舉大方向以正面歡樂為主軸，占地近三百坪的南區競總是舊驗車場改裝，以遊戲元素為發想，讓競選團隊的年輕人發揮創意，布置上採取流行的沙盒遊戲，還有兒童足球場，讓進入總部的大小朋友感受到桃園市是個有活力、處處歡樂、幸福的城市。

週六封街辦成立大會

鄭運鵬表示，二○一四年市民做了很正確的改變，給民進黨鄭文燦一個機會擔任市長，相信經過八年，市民會感受這個改變是對的，也希望維持下去，他預告十五日下午三點在復興路（中美路至中央東路間）封街，舉辦南區競總成立大會，民進黨主席蔡英文將到場向市民報告，請市民維持現在的幸福感。

小英將蒞臨現場

鄭運鵬說，南區競總的設計布置採取沙盒遊戲（一種電子遊戲類型）作風，以他這個年紀，會覺得和小時候玩的遊戲似曾相似，因為裡面的空間夠大，鋪設人工草皮，擺設瑜珈球提供活動筋骨，也可以做為兒童足球場；團隊還找來「勇者之盾」和代表鄭運鵬特色的「大槌子」等拍照手舉牌增添趣味，打造「勇者之塔」提供室內攀岩，塔中間的六角形空間可以休憩、看書。

鄭運鵬表示，南區競總每天開放時間為上午八點至晚上八點，十六日開始，每個週末會舉辦親子活動，包含兒童街舞、造型氣球教學及兒童足球等，也會請足球協會辦理兒童足球比賽，讓小朋友和家長可以放心、安全的遊玩。

北區競總走科技風

至於北區競總，鄭運鵬說，採用的是科技風格，以明亮色彩的設計，搭配鄭運鵬主視覺的綠、紫配色，讓整體環境相當鮮明，啟用後將舉辦文創市集、藝文表演等。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右二）將南區競選總部，打造成親子遊戲場。（記者李容萍攝）

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