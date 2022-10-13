桃園》農博轉型環教園區 公開招商

農博轉型「新屋環境教育園區」留下六大場館，廣辦環教活動，受到不少學童喜愛。（市府環保局提供）

2022/10/13 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕二○一九年桃園市農業博覽會在新屋區舉辦，活動結束後，市府為讓農博設施永續經營，隔年由環保局接手設置「新屋環境教育園區」，編列三千多萬元維護管理預算，去年遭議會杯葛，刪減逾半，市府經多次召開說明會，決議採公開招商，前天上網公告，目標年底標出。

農博退場後，原設施作為新屋環教園區，留下綠色方舟、碳索生活館等六大場館，三年來舉辦千場以上的活動，市府編列三千餘萬元預算，跨黨派議員認為對市庫負擔沉重，要求活化、儘速招商。

環保局低碳暨環教中心主任黃世昌說，園區招商案已於十一日公告上網招標，未來仍以環教為主軸，規劃露營區、飲食及休憩設施，與鄰近的永安漁港、永安海螺文化體驗園區、石滬故事館等串聯。

黃世昌表示，標案性質為ROT（整建、營運、移轉），契約期間廿五年，包括三年整建期，施工期間會協調「半半施工」，開放部分設施，待全數完工後再收取權利金，每年固定權利金五十萬元，變動權利金則視營收而定。

黃世昌說，世界客家博覽會明年登場，屆時環教園區的「無代合願館」為世客博衛星展館，考量廠商承擔營運責任，可能對遊客收取門票入園；市議員陳睿生表示，應給予桃園市民或新屋在地鄉親優惠，也籲市府遴選優質廠商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法