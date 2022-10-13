農委會研究案 鄭運鵬：盼張善政如期公布完整資料

國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案爭議，民進黨參選人鄭運鵬盼如期提出完整資料。（記者李容萍攝）

2022/10/13 05:30

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁集團副總經理期間，擔任農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫主持人，研究報告卻涉嫌抄襲，農委會原要求宏碁及張善政九月底提出書面說明，因宏碁行文稱盼延期至十月廿日，農委會考量當初參與研究的人員未必還在職而同意延期，之後將組專案小組釐清是否違反合約。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨受訪說，展延沒有關係，但希望宏碁、張善政如期把完整的資料公布。

張善政在二○○七至二○○九年執行這個總經費五七三六萬元的研究案，今年八月底被週刊踢爆，指該研究報告涉嫌用複製貼上、英翻中、簡體字轉繁體字等手法，抄雜誌、抄期刊、抄農委會資料等。

鄭運鵬說，本案被爆出抄襲，以及未經著作權人同意賺取easy money（快錢）之後，「張善政所承諾的公開和完整說明從來沒有發生過」，十月廿日是他們要求寬限的期限，希望張善政不只是拿出書面資料，也要實踐承諾出來清楚完整地說明。

張未正面答覆 僅說禁得起檢視

張善政昨未正面說明研究報告被質疑的內容，僅表示，他在此計畫坦蕩蕩、禁得起檢視，反問農委會主委陳吉仲「最近有人說你過去很多研究計畫都涉及抄襲，你是不是應該用檢視我的標準來檢視你自己？」張也呼籲，過去給過陳吉仲經費的農委會、國科會等，為了讓納稅人的錢有個交代，是否也應該開始檢視陳吉仲有沒有抄襲？

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