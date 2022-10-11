桃園》61雙十寶寶報到 比去年少46人

雙十寶寶來報到！中壢區宏其婦幼醫院誕生十一位雙十寶寶，嬰兒室裡國旗飄揚、喜氣洋洋。（記者李容萍攝）

2022/10/11 05:30

〔記者陳恩惠、李容萍／桃園報導〕昨天是雙十節，市府衛生局統計全市廿八家地區級醫院及診所，昨天至傍晚五點共誕生六十一名皆為單胎的雙十寶寶，男（廿九）、女寶寶（卅二），其中卅七人為自然產，另有廿一名孕婦待產中。衛生局統計去年有一○七名雙十寶寶誕生，今年略為下降，而眾多雙十寶寶中，秉坤婦幼醫療桃園院區產婦自然產下男寶寶，誕生時間為昨天凌晨零點零九分，是全市第一位雙十寶寶，第一位雙十女寶寶於零時十分於宋俊宏婦幼醫院剖腹產出。

秉坤婦幼醫療執行長洪秉坤表示，台灣已是少子女化社會，自兩年前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，covid-19）疫情迄今，原希望帶來一波嬰兒潮，但實際出生數卻不升反降，而今年又遇虎年，全年出生數可能降至歷史新低點十四萬人以下，不過昨天逢農曆吉日，有剖腹產適應症的孕婦仍選擇雙十節生產，因為「寶寶能跟國家同天生日，也很不錯」。

秉坤婦幼醫療桃園及平鎮兩院區昨天共有廿一名孕婦待產，其中八人預約剖腹產，截至昨天傍晚桃園院區誕生六名、平鎮院區誕生八名，預計會有廿至廿二名雙十寶寶；生下全桃第一位雙十寶寶的媽媽說，「因為想要個雙十寶寶，前一天就來催生。」

中壢區宏其婦幼醫院昨誕下七男四女的十一名雙十寶寶，其中七人自然產、四人剖腹產，院方在產房內布置許多國旗，喜氣洋洋；廖姓產婦高興說，這是寶寶自己選的日子，原本預產期是十月十六日，但九日晚上就開始陣痛，雙十節早上就生了，從事高科技業爸爸盧先生一夜未眠，又是疲倦又是欣慰。

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