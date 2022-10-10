桃園》賴香伶行動總部 「快衝車」啟動

2022/10/10 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶競選行動辦公室「桃園快衝車」清廉號昨天下午在黨主席柯文哲開箱下啟動，賴香伶揚棄傳統大型競選總部成立方式，用一輛退役的救護車改裝為行動總部，開到桃園各角落主動與市民接觸，她說，這輛車就是街邊市政府、就是街邊市議會，直接為市民服務解決問題。

柯文哲昨天上午與賴香伶出席該黨龜山區市議員參選人簡僑亨競選總部成立大會，下午與賴香伶及立委張其祿、蔡壁如、民眾黨秘書長謝立功、蘆竹區議員參選人黃國晏、復興區區民代表參選人劉光榮等人先到蘆竹區五福宮參拜，隨後在五福夜市廣場為行動競選總部「清廉號」進行啟動儀式。

柯文哲表示，民眾黨是小黨，不像兩大黨能花很多錢在各地設立競選總部，所以當賴香伶提議可以不設固定的總部，而是設置行動總部，這聽起來好像比較省錢，而且很有創意。

賴香伶表示，最近藍綠兩黨競選總部成立都動員數萬人，民眾黨成立三年不敢說人很多，與其成立競選總部請造勢，還不如直接到各個角落與市民接觸，因此發想用行動競選辦公室快衝車來接觸鄉親，畢竟選舉並非花錢比賽，能為市民解決問題才最重要。

鄭寶清訪厚德愛心協會

另，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清昨造訪桃園市厚德愛心協會，關懷弱勢暨兒少福利。對於民、國兩黨都以遊覽車載運支持者造勢被質疑花錢動員，鄭寶清抨擊兩黨市長參選人鄭運鵬、張善政都是「嚴以待人、寬以律己」的雙標偽善，反觀他前晚在桃園區莊敬路成立北區競選總部的造勢晚會，到場支持者都是不畏冷風細雨、主動而來的，高下立判。

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