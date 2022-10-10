桃園》鄭運鵬南區宗教後援會成立 2千人力挺

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬南區宗教後援會成立，現場逾六十個宗教團體、約兩千人到場力挺，鄭運鵬（前排右一）、桃園市長鄭文燦（前排左一）到場時，受到支持者歡迎。（記者鄭淑婷攝）

2022/10/10 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨天接連趕場觀音區市議員參選人郭蔡美英聯合後援會及南區宗教後援會成立大會；宗教後援會集結逾六十個宗教團體、約兩千人到場力挺，鄭運鵬拋出四項宗教政策固票，包括宗教文化慶典先升級再國際化、推動媽祖文化節及開漳聖王文化節、續辦三聖先師文化節，他當選後市府會成立專責小組協助廟宇各業務。

宗教信仰與社區發展 相輔相成

鄭運鵬表示，他研究過世界許多國家，包含歐洲、美國、日本，宗教信仰一定跟社區發展結合在一起，只要宗教發展好、信仰維持住，各社區就會發展得很好，桃園市長鄭文燦這八年來，解決許多宮廟沉痾已久的問題，桃園的各個宗教充分受到尊重，舉辦許多節慶慶典文化節，如中壢仁海宮水燈排遶境、客家天穿日、義民節、土地公文化節、大溪大禧、龍潭神龍鬧陣等。

鄭運鵬宗教後援會 集結逾60團體

鄭運鵬表示，力推宗教政策希望打造桃園媽祖信仰特色，同時持續推廣宗教文化慶典到全市，並強化國際行銷，讓更多人認識屬於桃園的宗教文化慶典，而三聖先師為木工、泥水、油漆等職業的信仰中心，市府曾舉辦相關嘉年華，提倡尊重技藝、傳承技藝，未來他會努力延續，發揚傳統技藝；此外，桃園有許多古廟、老廟管理委員會，都遇到不同的法律問題，市府曾舉辦法律說明會，未來市府將成立宗教專責小組，協助各項宗廟需求及問題。

鄭運鵬南區宗教後援會由南崁五福宮主委陳宗賢擔任榮譽總召、中壢慈惠堂董事長陳燦宏擔任總召、中壢仁海宮副董事長許永昌擔任副總召，並由鄭文燦授旗。

藍白大咖連番至桃園 為選將站台

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九八日到桃園為桃園市長參選人張善政輔選，民眾黨主席柯文哲昨天也到桃園為該黨市長參選人賴香伶及市議員參選人站台；鄭運鵬對此表示，對比前任桃園縣長朱立倫、吳志揚，以及同期的台北市長柯文哲，現任的桃園市長鄭文燦比前、比後、比同期都完勝，相信市民也可以對此比較，也相信市民最後會選擇由他來接棒鄭文燦的好成績。

中壢慈惠堂董事長陳燦宏（左）擔任民進黨桃園市長參選人鄭運鵬南區宗教後援會總召。（記者鄭淑婷攝）

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