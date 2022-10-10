桃園》雙十連假台61線飆車族橫行 口罩遮車牌

雙十連假有改裝車輛聚集競速，還刻意以口罩遮住車牌，大園警分局發動圍捕時，有兩名騎士因不熟路況被警方包夾攔查。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/10/10 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台六十一線快速道路桃園市大園及觀音區部分路段，昨天凌晨三點多出現多輛改裝機車，趁著雙十連假相約聚集競速，大園警分局執行防制危險駕車勤務時發動圍捕，有兩名騎士因不熟路況被警方包夾後實施攔查，其中一人以口罩遮住車牌，另一人為無照駕駛，當場被員警製單舉發；警方表示，將持續針對台六十一線競速熱點路段規劃防制危駕勤務。

凌晨3時 揪人在快速道路競速

警方表示，當時線上警網於台六十一線與忠孝路口巡邏時，發現多輛改裝機車遮住車牌沿線競速，隨即通報附近警力實施攔查，過程中，有兩名騎士因不熟悉路況脫隊，在觀音區大觀路與許厝港路口被員警包夾攔查，員警查出十八歲牛姓男子將車牌以口罩遮蔽，依道路交通管理處罰條例第十三條規定「車輛行駛中有損毀或變造牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨識其牌號」舉發，可處二千四百元至四千八百元罰鍰，另名年僅十七歲騎士被舉發無照駕駛，可處六千到九千元罰鍰。

鎖定台61、台66、台15線攔查

警方表示，大園、觀音區台六十一線、台六十六線及台十五線路段，假日深夜不時出現改裝車輛聚集競速，不但擾人安寧，更影響用路人安全，二○二一年九月間曾發生兩車輛在台六十六線競速，失控撞進路邊圍觀人車，造成群眾二死三傷的嚴重事故。

警方表示，多年來持續對競速熱點路段規劃防制危駕勤務，鎖定改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為加強查緝及取締，過去經常採取「口袋戰術」，在熱區設置路檢點並將改裝車輛誘導至特定地點後攔查，二○二○年七月間曾一夜攔查三○五輛汽機車、查獲卅四件違規，今年四月間也一度攔查四十多輛汽機車、取締十二件違規。

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