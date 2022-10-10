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    首頁　>　桃園市

    桃園》類流感掛急診激增 衛局籲提早打疫苗

    2022/10/10 05:30

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕秋季到來，近日東北季風增強、早晚氣溫偏涼，市府衛生局長王文彥表示，該局疾病管制科統計，桃園市自八月底開學以來，類流感門急診總就診人次從卅五週的二○四二人次，至第卅九週的三五六一人次，增加了七十四．三八％，有明顯上升趨勢，雖然國內流感疫情仍處於低點，但主要型別以較毒的AH3為主，且國外疫情顯示，今年度流感疫情可能升溫，民眾不可輕忽。

    王文彥說，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍處高原期，桃園昨新增四八八八例本土個案，較前一天上升五．五七％，居家照護有三萬六二○二人在案，照護案件累計達七十七萬七七六六人，完成率約九十九．三％；桃園專責ICU開設四十床、目前收治卅二人；專責病房五三七床，收治二七七人，收治比率約五十一．六％，醫療能量充足。

    王文彥提醒，民眾應儘早接種疫苗避免流感及武肺疫情雙重衝擊，連假期間聚會活動增加，外出時務必做好保暖及個人衛生防護措施，維持良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫。

    同時為保障年輕族群健康，市府今天起開放十八至四十九歲民眾可接種莫德納次世代雙價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力。市府規劃今、明天全天及週六（十五日）下午開設十八處社區疫苗接種站，提供免預約接種服務。

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