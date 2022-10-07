八德永豐高中 非營利幼兒園動土

「永豐高中新建非營利幼兒園園舍工程」昨由市長鄭文燦（左四）等人舉行動土典禮。（記者陳恩惠攝）

2022/10/07 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市八德區近年人口快速成長，現約廿一萬人，市府選在市立永豐高中內新建非營利幼兒園，昨由市長鄭文燦主持開工動土典禮，預計明年九月完工，招收二至五歲幼童共五班一三六名，提供茄苳地區家長讓孩子就讀的更多選擇。

預計明年9月完工 可收136名幼童

永豐高中非營利幼兒園硬體為地上三層、總樓地板面積四二七餘坪，以低樓層漸層退縮設計，增加天際線變化，並以米白搭配淺灰洗石子創造素雅氛圍，利用不同色彩跳搭，塑造幼兒園亮麗活潑精神，工程以八一二二萬餘元發包，教育部補助五○○二萬元。

鄭文燦表示，桃園於升格前，幼兒園就學名額僅一萬一六六一人，他上任後，市府努力推動托育公共化政策，積極布建公共化幼兒園，迄今累計增設一○九園、四四四班、一萬二三一四個就學名額，市境公共化幼兒園比例逾四成三，布建率居全國之冠，未來四年內再推動廿七所幼兒園，達到就近入學的目標。

市府教育局長林明裕說，八德區已有北青、大和兩所非營利幼兒園，永豐高中非營利幼兒園完工後將招收二歲班一班十六名、三至五歲班有四班一二○名，讓年輕家庭幸福多一點、負擔少一點。

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