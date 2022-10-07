台灣稻米達人賽 葉時帖獲好米組冠軍

桃園市長鄭文燦（左二）為台灣稻米達人賽好米組冠軍葉時帖（右二）披上彩帶。（記者謝武雄攝）

2022/10/07 05:30

葉可獲市府200萬元補助 楊梅農會也可獲100萬元獎勵

〔記者謝武雄／桃園報導〕農委會昨辦「台灣稻米達人冠軍賽」決賽，桃園市楊梅區農友葉時帖獲好米組冠軍，他原本種植「桃園三號米」，經市府農業局、楊梅農會輔導改種「高雄一四七號米」，已連續四屆入圍，二○一九年獲得第三名，經過不斷摸索、測試，今年總算拿下全國總冠軍，汗水沒有白流。

除了葉時帖，新屋區黃世宸也入圍好米組，大溪區簡蔡憶鳳、觀音區梁信琪則入圍有機米組，市長鄭文燦昨向他們道賀，並為葉時帖披上彩帶，宣布葉可獲市府二百萬元補助，楊梅農會也可獲一百萬元獎勵，另三人則可獲卅萬元資材補助，農會各五萬元獎勵。

獲農業局小地主，大佃農輔導

現年四十八歲的葉時帖，卅歲以前在中華汽車工作，之後經營寵物店，十年前因為景氣不佳而結束營業，參加農業局「小地主，大佃農」輔導，種植廿五公頃稻田，從農業門外漢躋身全國冠軍米得主，十年甘苦不足為外人道。

市農會總幹事周宗維表示，葉時帖從二○一六年開始種植「高雄一四七號米」，請教農改場專家後提升種植技術，二○一八年開始入圍稻米比賽，二○一九年全國第三名、二○二○年入圍，去年因疫情停辦，今年奪冠，努力有成，實至名歸。

葉時帖說，「高雄一四七號米」與「桃園三號米」產量都差不多，前者的植株比較細長，施肥過量容易造成倒株，施肥太少會讓蛋白質含量過低、口感差，必須控制得宜；田間管理也很重要，尤其是北部天氣常常又熱又濕，要慎防稻熱病，二化螟蟲、捲葉蟲都是常見的水稻蟲害，也要特別注意。

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