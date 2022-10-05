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    首頁　>　桃園市

    桃園》當志工又捐救護車 68歲郭益輝重陽敬老成佳話

    今年六十八歲的郭益輝（左）榮獲長青楷模。（記者許倬勛攝）

    今年六十八歲的郭益輝（左）榮獲長青楷模。（記者許倬勛攝）

    2022/10/05 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕家有一老，如有一寶。昨是重陽節，桃園市楊梅區公所表揚八十六位長者，其中，六十八歲郭益輝長年擔任交通志工，有感救護人員辛勞，今年還捐贈一輛救護車給楊梅消防分隊，獲頒市級長青楷模。

    擔任交通志工 風雨無阻

    郭益輝說，「曾看孩子因車禍受傷，才立志保護學生上下學。」一九九四年開始擔任楊明國小義工隊長、楊梅國中交通志工，緣起廿八年前目睹學童上學出車禍，讓他投身交通志工行列，至今風雨無阻擔任志工，還用多年積蓄買下救護車，希望能提升救護能量，不要再有孩子因通學受傷。

    陳東輝做環保志工 樂此不疲

    六十一歲陳東輝十多年來如一日擔任里上環保志工，也在醫院及國稅局等單位當志工，服務長輩及病患，他笑容滿面地說，付出的快樂遠比獲獎喜悅大更多，只要身體健康允許，他會一直堅守崗位。

    市長鄭文燦表示，桃園自升格以來，人口成長廿一萬人，至上個月底已近二二七萬人，市府盡心照顧長者，包括重陽敬老金、三節禮金、八百點敬老愛心卡、裝置假牙補助、健保費補助等，社區關懷據點也從一二三處增達三三八處，市府會繼續努力，提升長者幸福感。

    楊梅區公所昨舉辦重陽敬老表揚大會。（記者許倬勛攝）

    楊梅區公所昨舉辦重陽敬老表揚大會。（記者許倬勛攝）

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