桃園》鄭運鵬趕場 與3區議員合體造勢

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、議員參選人鄭淑方埔心後援會，現場座無虛席。（記者李容萍攝）

2022/10/03 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診隔離甫出關，昨天就連趕黨內蘆竹區市議員參選人許清順、大園區市議員參選人游吾和、楊梅區市議員參選人鄭淑方聯合後援會成立大會，合體造勢。鄭運鵬在各後援會喊出，民進黨市議員全壘打、讓他到市府繼續為大家服務；市長鄭文燦也趕場為鄭運鵬及議員參選人站台。

鄭運鵬：蘆竹要進入下一個時代

蘆竹區是鄭運鵬立委選區，他強調，「民主選舉不用奧步，一切公開接受檢驗」，過去他在立院代表大家質詢官員，回到蘆竹也讓大家來質詢他，蘆竹區在鄭文燦兩任八年執政下變化很大，包括機場捷運通車、第二條捷運綠線動工，以及桃林鐵路活化、蘆竹國民運動中心落成，未來跟著捷運綠線進行的都市計畫，將進一步串聯南崁與大竹，蘆竹要進入下一個時代，希望市民支持讓他接棒市政，蘆竹區議員民進黨席次過半、破三席。

航空城要引進新產業 獲利歸於市民

鄭運鵬在大園區拋出桃園航空城計畫利多，未來所有獲利都要歸於市民、地主及來桃園投資者，他說，桃園航空城是全台灣最大的建設，航空城下階段不只要順利進行，而且要引進新的產業，如最先進的雲端運算、智慧型駕駛系統、生物科技、國際醫療等，目前拆遷戶進行配地、重建，他也允諾會跟著國際原物料波動調整補助，不會讓拆遷戶吃虧。

推動楊梅社宅、體育園區、活絡農業

鄭運鵬昨晚與鄭文燦趕赴楊梅區出席鄭淑方聯合後援會成立大會，鄭文燦表示，市府推動楊梅仙草花節，讓楊梅在地農業活絡起來，這幾年市府也推動社子溪河川綠帶及親山步道，推動楊梅社會住宅、體育園區，帶動地方發展；鄭運鵬懇請楊梅鄉親疼惜鄭文燦好成績，讓議員全壘打順利進市議會，也讓下一個市長繼續姓「鄭」，讓他到市府繼續替大家服務。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）、同黨市議員參選人許清順（右二）聯合後援會成立，左二為桃園市長鄭文燦。（記者鄭淑婷攝）

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