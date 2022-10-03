桃園》桃源饗樂趣食安展 兩天擠進20萬人次

食安嘉年華活動舉辦第二天，已逾廿萬人次進場觀展。（記者陳恩惠攝）

2022/10/03 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕以「食材溯源」為主軸的桃園市健康樂活食安嘉年華「桃源饗樂趣」，前天起接連四天在桃園巨蛋體育館登場，現場有二五九個攤位展示藥膳保健、樂活生鮮等食品，週末假日兩天同步開設六歲以上莫德納及六十五歲以上第一階段公費四價流感的「雙疫苗」隨到隨打接種站，也有一六六八人完成接種；市府表示，由於觀展民眾踴躍，至昨天已逾廿萬人次入場，決定將面額五十元的「桃食饗宴美食券」加碼一萬份。

美食券大放送 每人最多領取5張

市府衛生局長王文彥說，觀展民眾只要在溯源影音區看影片、填問卷，就能獲得兩張美食券，到政府展區觀看衛生局影片、通過闖關活動及異國美食展區參加問答活動，完成各項也可得一張美食券，每人最多可領取五張美食券，這些美食券於今年底前，可前往桃園、中壢和八德三大夜市的二○六攤商，及各行政區一般餐飲、烘焙業共二二三家商店消費。

王文彥說，睽違兩年的食安嘉年華，今年結合食品安全、藥膳保健及現代生技產業，擴大邀請全國各縣市百餘家食品業者，現場設有政府展區、六大食品展區及三大主題館，食安推廣大使「桃食傅」也首度亮相，相當吸睛；展區內另偶「食安小火車」、「打擊壞菌挑戰賽」、「食品添加物知識輪」等趣味遊戲，也舉辦在地「米」、「茶」為主題的食藝競賽，並有全國首創中文、英文、越文、印尼文及泰文共五版語言的「完整包裝食品標示規定」宣導單，推動友善新住民的食安教育環境，明天最後一天展期邀來人氣偶像女團AKB48 Team TP現場演出。

食安推廣大使「桃食傅」一現身，相當受孩子歡迎。（記者陳恩惠攝）

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