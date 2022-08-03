林智堅︰握緊每雙手 空陸戰並重

民進黨桃園市長參選人林智堅（中）的競選總部架構出爐，他表示空、陸戰都要繼續努力。（記者謝武雄攝）

2022/08/03 05:30

〔記者謝武雄、魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅競選總部架構出爐，林智堅昨天表示，誠如競選總部主委鄭文燦所說，他投入競選這段時間以來，也許過程有一些亂流，但這是選舉要面對的挑戰，未來還是要藉由自己的努力，不論是空戰論述的強化，或者勤跑基層的陸戰，就是要握緊每雙手，空戰、陸戰方面，都要繼續努力。

林智堅說，陳明通老師前兩天發表聲明後，他覺得論文這件事情總算水落石出了，而國民黨在這件事情上已經亂了一個月，應該趕快讓選舉回到正軌，畢竟選舉不是抹黑、造謠比賽，應該趕快告訴選民，我們要給桃園什麼樣的未來，要給市民什麼樣的牛肉與政見，這才是正軌。

「張善政民調沒任何改變」

另，針對有外部單位針對桃園市長選舉進行民調，國民黨桃園市長參選人張善政贏過林智堅十％；林智堅對此表示，這是藍營的民調給自己鼓舞士氣，因為到目前為止，張善政在桃園沒有引起共鳴，張善政參選兩個多月以來，民調沒有任何改變。

張批林陣營 論文案說不清

張善政反駁表示，論文風波一個月來，是因為他們（林智堅陣營）講不清楚，才顯得混亂。林智堅、陳明通不去台灣大學面對學術審定委員會說清楚，而是在外面一直放話，才是亂源所在。

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