施政8年 鄭文燦：桃園成為亮點城市

桃園會展中心將於明年九月完工。圖為完工模擬圖。（市府提供）

2022/08/03 05:30

昨最後施政報告 航空城、三心六線軌道建設、亞洲．矽谷計畫陸續啟動 奠定桃園轉型基礎

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨至議會進行施政報告，這是他第二個市長任期最後一次施政報告，他感性地感謝桃園鄉親給他機會，這八年來市府透過「無聲的改變、有感的建設」，讓桃園成為亮點城市；他說，桃園發展的三支箭，包含「桃園航空城計畫」、「三心六線軌道建設」、「亞洲．矽谷計畫」，都已經陸續啟動，奠定桃園城市轉型基礎。

桃園防疫 守住國門第一線

鄭文燦昨率領市府團隊至議會定期會進行施政報告，他也感謝市議會議長、副議長及議員們對市政的支持，透過對話協商，讓桃園升格後展開許多重大建設，尤其是桃園在防疫過程中，不僅守住國門第一線，也讓經濟與生活逐漸恢復正常，在許多防疫對策上，桃園領先其他城市，讓疫情在穩健控制下逐漸收斂。

航空城優先產專區 標出七處

鄭文燦說，「桃園航空城計畫」區段徵收工區、安置住宅基地及第三航廈都已陸續開工，此外，航空城優先產專區九處基地已標出七處，得標廠商都是國內重要企業、上市公司，將可帶動桃園產業升級。

機捷延伸中壢、綠線 動工中

「三心六線軌道建設」部分，鄭文燦說，機場捷運線延伸至中壢站、捷運綠線都在動工中；鐵路地下化方面，包含桃園、中壢、平鎮站都已動工，主線工程也發包中；捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德段、捷運綠線延伸中壢段都已進入綜合規劃。

桃園會展中心 明年九月完工

鄭文燦表示，「亞洲．矽谷計畫」，「桃園會展中心」將於明年九月完工，屆時可提供能容納二千人的會議室及六百個攤位展覽館。這三支箭將成桃園奠定城市轉型的基礎。

交通建設方面，鄭文燦說，市府爭取全國最多國道建設，且積極推動開瓶計畫、人行道專案、客運轉運站，且興建的停車場就增設超過三萬個車位；桃園升格後在智慧城市、永續城市發展也受各界肯定，包括市民卡、智慧交通、智慧環境監測、智能路燈、許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等都有具體成果。

最後，鄭文燦說，市府在社會住宅、共融公園、活化營區、幼托公共化、幼兒園也投入甚多，教育方面推動班班有冷氣、人人有平板、營養午餐、校舍改建等眾多政績，期盼轉型中的桃園，能在新的起跑點上持續往前邁進。

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