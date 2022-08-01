桃園》自然野徑 五酒桶山手作步道啟用

「自然野徑」是五酒桶山公園內的七條步道之一，可通到森林浴步道或營盤坑古道。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/01 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為保留自然生態環境，市府投入一九三八萬元進行「五酒桶山手作步道工程」，以人力使用鋤頭、耙子等工具施工，取代重機具的大規模機械式開挖，降低對生態的衝擊，手作步道昨天啟用，成為全市第一條在山林內闢建的手作步道，市長鄭文燦主持啟用儀式，並宣布經民眾票選命名為「自然野徑」。

經票選 命名為「自然野徑」

鄭文燦表示，五酒桶山是山林公園，也是自然生態公園，當初設計公園時，就以步道、草坪、戶外生活為主題，此公園是深受民眾喜愛的登山聖地，除了既有的環山步道、森林浴步道、營盤坑古道、六福步道、知性古道及海山之路，再加上新闢的手作步道，共有七條步道，串連成完善的放射狀登山系統，淺山地形爬起來不費力，能輕鬆悠遊在山林之間。

鄭文燦表示，蘆竹區的城鄉距離短，近山也親水，五酒桶山海拔約一五○至兩百公尺，七個登山步道能體驗山林生態，不遠處的大古山觀景步道更可觀賞落日、夜景及飛機起降，羊稠步道可以看甲蟲生態等，都非常有特色；另，南崁溪、桃林鐵路及機捷大道等三條都會區綠帶，可以慢跑、健走、騎腳踏車，都讓蘆竹居民的生活更美好。

護生態 手作1.4公里步道

蘆竹區公所主任秘書詹國華說，五酒桶山公園於二○一八年開闢，接著開闢手作步道時，發現大部分坡度在卅％，若開設成車道，將會造成大量生態破壞，為保護五酒桶山的生態資源，全長一﹒四公里的自然野徑，不同於傳統步道工程慣用挖土機大興土木，改以人力運用非輕便工具施工，對環境更為友善。

詹國華說，「自然野徑」是全市第一條從規劃、設計到施作都融合手作步道理念的郊山步道，工程施作時更結合市民參與，工程採「之」字形路線克服高低差，也降低對環境的擾動，且採用與現地環境相容的自然材質，道路的透水鋪面踩踏起來柔軟有彈性，全線僅在必要處設置階梯、排水設施，將人為斧鑿痕跡減輕至最低。

昨天的步道啟用也結合「二○二二蘆竹出好筍」農特產市集，包括蘆竹綠竹筍產銷班展售、在地特色小農、農場遊程及農事體驗DIY活動等，鄭文燦也頒發榮譽志工感謝狀，並授旗予五酒桶山公園巡護志工隊。

「自然野徑」不使用水泥，而是用與現地環境相容的自然材質。（記者魏瑾筠攝）

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