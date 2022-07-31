桃園區健走 82里逾4千人揮汗健身

2022/07/31 05:30

〔記者周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區八十二個里、超過四千人，昨天上午齊聚南昌公園參加桃園區健走活動，儘管豔陽高照，民眾或戴著帽子、或撐著陽傘，備齊了毛巾、礦泉水等物品，攜家帶眷沿著桃林鐵路走到桃園煉油廠活動中心，全長約兩公里，直說：「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，好久沒參加這麼多人的活動了，能到戶外流流汗，真的很開心」。

市長鄭文燦表示，健走是最棒的運動，能促進心肺功能，還能帶來健康、自信、歡喜，民眾健走能看到桃林鐵路的路廊活化成果，也能「開箱」認識剛開發完成的南昌運動公園，七．六公頃的陸軍二一砲指部舊營區內，保留五三○棵原有大樹、五十三棟舊營舍，有廿棟將活化作為籃球館或桌球館等，讓市民有更優質的運動空間。

活動會場也成為下屆市長、議員參選人爭取支持的重要場合，國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶更與鄭文燦一同站在健走起點的高台上，幫民眾打氣，也為自己拉抬人氣，使活動增添濃濃的選舉味。

無獨有偶，市府衛生局昨早在大園國際高中舉辦無菸健走活動，張善政換上運動服，大園區議員徐其萬在活動尾聲趕抵，陪同張跟民眾打招呼。

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