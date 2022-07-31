林智堅公布論文全部資料

民進黨桃園市長參選人林智堅與律師討論後，昨決定公布所有遞交給台大學術倫理審定會的資料。（取自林智堅臉書）

2022/07/31 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅為在論文事件捍衛本身清白，昨在臉書公布「致學術倫理審定委員會聲明」及提交學倫會的所有附件資料，包括指導教授陳明通投稿論文、林智堅研究大綱、研究計畫書草稿、與教授往來信件紀錄、口試申請紀錄、陳明通聲明等；他說，請關心的朋友「閱讀這份文件，再做評斷」。

籲關心的朋友閱讀文件後再評斷

林智堅表示，他與所有台大社科院學術倫理審定委員會的委員一樣想要守護台大校譽，因為他也是這所學校的一份子，「我願意面對檢驗，但也要爭取一個公平客觀的機會」。

林說，他對論文事件的立場就是「證明自己是原創絕無抄襲」，至於涉入此事的其他人，也必須「倚靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定」。他期待學倫會就「具有法律效益的公證資料」及他蒐集的「寫作歷程和檔案」進行調查與討論，而非未開會前就透過媒體放話且未審先判。

林智堅委任律師黃帝穎也質疑，台大學倫會沒有公開透明的審查程序，學倫會審查人的聘任與程序也不明，這兩大偏頗情形未解，要取代當時兩組碩士論文口試審查委員的判斷，極為不妥。

對於台大社科院首任院長許介鱗在臉書對林案發表看法，希望教授拿出學術良知，秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理，以捍衛社科院名譽。國民黨桃園市長參選人張善政受訪表示，許的看法反映絕大多數學術界人士的心聲，希望民進黨政府聽進去。

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