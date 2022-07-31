林智堅：見余正煌2次 他當面向我道謝

民進黨桃園市長參選人林智堅受訪時表示，不認識余正煌，僅見過兩次面。（記者謝武雄攝）

2022/07/31 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨天參加蘆竹區模範父親表揚活動場合，受訪談及論文事件另名當事人余正煌時，林表示，過去並不認識余正煌，只見過兩次面，一次是在台灣大學國發所的導生宴，指導教授陳明通特別介紹，讓使用他民調資料的余來向他道謝，第二次是去年底，新竹市長任內參加新竹調查站活動時，余特別過來再次向他致謝。

強調絕無抄襲 也無放棄台大碩士學歷一事 會續捍衛清白

林智堅說，國發所導師宴請學生餐會中，陳明通特別介紹余正煌給他認識，並請余正煌向他道謝，因為如果沒有他提供民調資料和草稿給余，余的論文就沒辦法在那麼短的時間內完成。

林指出，去年十二月廿一日新竹調查站舉辦教育訓練活動，他以市長身分到場致意，當時他已經不記得余正煌，但余還特地跑來向他致意，且再度就論文的事表達感謝。

外傳民進黨內有人建議林智堅放棄台大碩士學歷，對此，林智堅斬釘截鐵說，「沒有這個事」，並再次強調「絕無抄襲」，會持續捍衛清白。他表示，第一時間就出面澄清，老師陳明通也說明他是原創，他的台大論文是用自己在二○一四年的選舉作研究題材，民調資料也是自己擁有的，研究設計草稿都是完成在先，哪來所謂抄襲？

無論是論文、棒球場

都是扎扎實實在做事

林智堅提到，無論是論文、新竹市立棒球場，他和團隊都是扎扎實實在做事，不希望因為選舉關係，變成對手抹黑、攻擊的手段，抹煞竹市府同仁長期努力，希望一切都能回歸正軌。

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