8人單攻北插天山迷航 幸獲救

迷途登山團昨凌晨抵達大溪警分局溪內派出所，結束驚魂記。（記者許倬勛翻攝）

2022/07/30 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕一支由桃園市民組成的八人登山隊，廿八日早上挑戰單攻北插天山，回程行經白沙瀑布時迷失方向，在瀑布周圍「鬼打牆」繞行，來回折返導致體力盡失，集體受困瀑布旁林地，警、消人員循GPS訊號漏夜搜救，到昨天凌晨一點多將他們引導下山（見下圖，記者許倬勛翻攝），結束山中迷航驚魂記。

大溪警方表示，這支登山團以中、老年人組成，全是登山新手，月初擬定單攻北插天山計畫後，向林務局申請入山許可，廿八日上午八點從小烏來登山口起登，原計畫到三角點後原路折返，歸途時忽起大霧，領隊遺失指南針而無從辨別方向，手機又無訊號，一直在白沙瀑布附近「鬼打牆」繞行，幸在晚上八點多，一名隊員成功撥出一一二緊急救難專線，直呼「幸好老天保庇」。

警方說，接獲報案後，結合復興消防分隊員循GPS定位鎖定受困山友位置，廿八日晚上十時多尋獲所有成員，推測偏離原路至少三公里、攀升四百多公尺，所幸全員意識清楚，昨天凌晨一點多抵達溪內派出所休息，得以安然返家。

資深山友林良福表示，北插天山標高一七二七公尺，屬於中高級難度的山，岔路多又陡峭，如無老手帶隊，容易遇險，山友入山切記備妥糧食果腹維生，若迷失方向，應善用行動科技輔助報案及原地待援，才能縮短獲救時間。

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