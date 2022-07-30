桃園會展中心 小英讚國際級研發基地

斥資四十一億餘元興建的桃園會展中心。（記者許倬勛攝）

2022/07/30 05:30

規劃600個攤位展場 大中小型多功能會議廳 人流及物流轉運中心

〔記者許倬勛／桃園報導〕斥資四十一億餘元在二○二○年動工的「桃園會展中心」，昨天由蔡英文總統、經濟部長王美花及桃園市長鄭文燦共同主持上梁典禮，預計明年九月完工；蔡英文致詞表示，會展中心是擘劃桃園、接軌國際的重要拼圖，未來桃園市將成為亞洲重要的創新研發基地。

昨上梁 預計明年9月完工

桃園會展中心由經濟部出資四十一億餘元、桃市府提供土地的模式合作開發，基地位於中壢區領航北路一段與文康路口，占地二‧八七公頃，設計興建展覽棟、會議棟共兩座主建築。

桃園會展中心建築外觀以詩人陶淵明《桃花源記》發想，晝夜有不同光影律動，呈現桃花落英繽紛之感，內部規劃六百個攤位展場、大中小型的多功能會議廳，最大的會議中心可容納兩千人，停車場可提供七百席汽車、六百席機車停放空間。

蔡英文表示，桃園市是國門之都，科技與產業的聚落，台商回流、企業擴大投資都著眼於此，經濟部開辦「投資台灣三大方案」以來，桃市累計創造三千四百億元以上的產值，冠居各縣市，創造最多就業人數。

市府效率高 王美花讚嘆

蔡英文推崇市長鄭文燦用心建設，她說，桃園會展中心佔地利之便，是擘劃桃市的重要拼圖，不僅鄰近桃園國際機場、高鐵桃園站，周圍規劃亞洲矽谷創新研發中心，各國廠商可迅速往返抵達，將成國際級的展覽會場，深信桃園市會成為亞洲創新研發基地，人流及物流的轉運中心。

「桃園市府的效率令人讚嘆。」王美花說，會展中心的工期比行政院核定期程早了一年三個月，桃園市有無限可能，包括航空城計畫和各項工程，都是廠商投資的首選。

鄭文燦表示，投資台灣三大方案累計投資金額逾一兆七千五百億元，其中，桃園市吸引到的資金超過三千四百億元，占比近兩成，為全國第一，市府將持續推動「三心六線」基礎軌道建設、亞矽計畫及航空城計畫等三支箭，使桃園市成為台灣經濟發展的重要火車頭。

蔡英文總統（左三）、經濟部長王美花（左二）及桃園市長鄭文燦（右四）共同主持桃園會展中心上梁典禮。（記者許倬勛攝）

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