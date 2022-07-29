林智堅陣營︰論文為原創

林智堅競選總部發言人黃韋鈞昨開記者會針對論文提出3點說明。（林智堅競辦提供）

2022/07/29 05:30

研究架構、研究變數等寫作脈絡 都比余正煌更符邏輯

〔記者陳昀、鄭淑婷、周敏鴻／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國家發展研究所碩士論文，與調查局幹員余正煌的論文部分內容雷同，遭質疑其中一人抄襲。林智堅競選總部發言人黃韋鈞與委任律師黃帝穎昨開記者會提出三點說明，重申林為原創，包含在研究架構、研究變數等寫作脈絡都比余更符合邏輯；對於台大學倫會駁回召集人蘇宏達迴避案，律師團預計提起覆決，後續不排除提行政訴訟或訴願。

林為民調第一手擁有及設計者

黃韋鈞指出，林智堅身為民調第一手擁有及設計者，因此以「我們進一步追問」的第一人稱說明民調如何進行，較符邏輯；僅取得民調結果、未參與設計的余正煌，在論文中使用「我們」則不符常理。

其次，在研究架構上，林把「棄保」蔡仁堅的民調數據做為研究的「依變項」證明三腳督現象，後面段落也有說明；余的研究架構未設定依變項，後面篇幅卻有依變項的說明，顯得比較突兀。

林從頭到尾沒有指責余抄襲

再者，研究變數方面，二○一四年新竹市長候選人的學歷分別為哈佛碩士蔡仁堅、美國社區大學碩士許明財、國內準碩士林智堅，林的論文假設選民會因高學歷支持蔡仁堅，但余則假設選民會支持林智堅，不符「高學歷候選人會吸引高學歷選民支持」，前後邏輯相反。

被追問是不是意指余正煌抄襲？黃韋鈞表示，林從頭到尾沒有指責余抄襲，反而是國民黨在指控且向台大檢舉；因為外界都拿林、余的論文比較，他們必須說明為什麼林智堅的論文比較符合邏輯。

林智堅昨天也公布寫給台大學倫會的聲明，分別就「林智堅的碩士論文寫作歷程」、「余正煌的碩士論文寫作歷程」、「林智堅與余正煌的碩士論文比對分析」，說明他論文的原創性及推測為何與余的論文有部分雷同的原因，另就「林智堅與余正煌的碩士論文寫作邏輯分析」提出相關疑點，最後針對「林智堅的碩論與陳明通老師、楊喜慧投稿期刊的比對」做比對和說明。

聲明強調，兩人論文高度雷同的部分在「研究設計」，這在撰寫研究計畫時就要完成，早在二○一六年二月一日就出現在他的研究計畫版本中，而余的研究計畫是在之後的三月才完成並通過口試，僅用畢業時間來判斷他是否抄襲余正煌論文，無法看清事實，應比對兩人完整的時間序列。

林智堅昨被詢及論文事件時也表示，二○一五年十二月間，他的研究大綱已形成，當時余正煌還在進行上一個計畫的口試，二○一六年一月卅日，他到學校與指導老師陳明通討論論文，同年二月一日，陳將討論後修正的內容寄到他助理的信箱，更證明他的內容在先。

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