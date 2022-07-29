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    桃園》今開鬼門 環局籲以米代金、線上祭祀

    民眾可至桃園市環保祭祀資訊官網，以線上祭祀表達心意。（記者魏瑾筠攝）

    民眾可至桃園市環保祭祀資訊官網，以線上祭祀表達心意。（記者魏瑾筠攝）

    2022/07/29 05:30

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今天是農曆七月「鬼門開」的日子，不少家戶、企業行號都會擇日祭拜「好兄弟」，市府環境保護局顧慮民眾焚燒紙錢易造成空氣污染，呼籲心誠則靈，提倡「以米代金」等環保祭祀方式取代傳統祭祀，或上「桃園市環保祭祀資訊網」，讓民眾可線上祭祀表達心意。

    環保局長呂理德表示，該局宣導「環保祭祀3R」，就是尊敬（Respect）、替代（Replace）、少量（Reduce），拱手祭拜，心誠則靈，採取以米代金、以功代金及少香、少金、少炮等環保祭祀作為。

    呂理德說，仍有民眾會焚燒紙錢普度好兄弟，建議減量並預約各區清潔隊收運後統一焚燒，近年來國人環保意識提升，並獲宗教團體及信眾的認同與肯定，去年紙錢集中收運與焚燒量較前年多十三％。

    至於「以米代金」政策，呂理德舉例，偶像劇「神之鄉」拍攝的大溪普濟堂、歷史悠久的桃園景福宮與中壢仁海宮等廟宇，均以文創及在地特色來包裝設計，設置以米代金示範機台，讓民眾在祭祀神明時有了新選項，體驗有趣又健康的祭品。

    呂理德表示，今年起國內四大超商均設有「以功代金」捐款管道，即起至八月底舉辦「你捐款送款，我綠點挺你」，民眾在活動期間捐款，即可獲得兩千點，送完為止，詳情上行政院環保署「環保集點」官網查詢。

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