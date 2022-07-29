桃園》熱音、舞蹈場域 林智堅允推相關建設

民進黨桃園市長參選人林智堅（右一）參訪財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家。（記者周敏鴻攝）

2022/07/29 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨天參訪財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，關心孩子的生活環境。林談及在新竹市長任內，認養六十多位一出生就被棄養的孩子，每一年都在特定的節日和他們聚會，也邀請寄養家庭的爸爸、媽媽參與，給孩子最大的支持與鼓勵。他表示，若當選桃園市長，將由市府結合民間、企業的力量，給少年之家更多實質協助，照顧更多需要被照顧的孩子。

林智堅在竹市認養棄嬰 年年聚會

林智堅由少年之家執行長、牧師張進益帶領，了解少年之家的環境與運作實況，陪孩子演奏木箱鼓，座談聆聽他們喜歡音樂、舞蹈，以及孩子的心聲及遇到人生瓶頸。

有少年詢問桃園市能不能提供更多運動場域，及辦理更多熱音、舞蹈活動？林智堅回應，擔任新竹市長期間，在每個行政區設置青少年使用的設施，如東區的新竹左岸極限公園約一公頃大，已成為熱愛極限運動者最喜愛的練習、比賽場地，他承諾當選桃園市長後會推動相關建設，讓熱愛音樂、舞蹈的民眾有更多場地可以使用。

對少年之家空間與安置 允諾協助

少年之家自二○○一年成立後，累計照顧超過兩百位孩子，目前照顧卅多位小學至高中的孩子，其中部分是社會局安置，以及更生少年；林智堅說，感謝張進益夫婦與社工人員用心疼惜孩子，對於少年之家受空間限制，安置人數有限，他允當選市長後提供實質協助。

林智堅分享認養六十多位孩子的經驗，其中「小圓」在他認養時年僅三歲，成長過程缺乏關愛，眼神裡沒有光芒、十分空洞，經他持續關心及竹市府社會處人員介入關懷，小圓漸漸願意信任他人，眼中充滿希望，還能展現燦爛笑容，被挪威的一對年輕夫妻撫養，現在生活非常幸福，讓他很開心。

林智堅（前排中）參訪財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家，陪孩子演奏木箱鼓。（記者周敏鴻攝）

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