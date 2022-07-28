新聞分析》政治人物態度 攸關力挺指標

桃園航空城安置住宅昨天動工，圖為完工示意圖。 （桃園市政府提供）

2022/07/28 05:30

記者陳璟民／特稿

政黨與政治人物遭逢政治危機時，用什麼「態度」因應，是人民支不支持的指標，民進黨桃園市長參選人林智堅最近碰上碩士論文、新竹棒球場事件，選情一時震盪，對手見獵心喜，緊咬前者以否定其誠信人格，追打後者以否定其能力及政績，選戰伎倆合理質疑、激情抨擊就罷，抹黑潑糞、政治力介入行政與學術、未審先判為「醜聞」則屬過分。

林智堅就論文事件的態度，是「透過證據來捍衛名譽和清白」，廿四日記者會拿出追溯到十四年前的資料，證明台灣大學國發所論文「發想、研究大綱、研究設計的寫作」都在先，是原創，無抄襲，還將相關證據拿去公證通過；中華大學科管所論文，他在老師申請補助研究計畫中當助理，並經指導做研究、於研討會發表而成其論文一部分，發表就有著作權，時序早於國科會科管局案子結案，無剽竊情事。

國人記憶猶新的對照組，是前年高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，被踢爆中山大學碩論有四頁照抄僑委會委員長童振源二○○五年於政治大學的文章，李的整本論文被比對出九十六％抄襲台北大學雷政儒二○○○年碩論，她最初態度為否認、閃躲，繼而瞎扯蔡英文總統博士論文也有問題，終致輿論沸騰，認錯後放棄碩士學位。

林智堅就棒球場事件的態度，是廿三日臉書發文致歉，「重新啟用的球場並不完美，責任由我一肩扛起」，除向職棒會長蔡其昌請益，跟竹市府研商改善工程，和職棒聯盟共識以球員安全為最優先，他也願意支付受傷球員醫療費等；反觀台北市長柯文哲堅持二○一六年起停發重陽敬老金，日前自曝決策錯誤，卻撇責給前社會局長許立民，柯的政治擔當遠遜於林。

台大、中華兩校的學術倫理審定機制已啟動，林智堅就靜待結果，竹市府會以工程手段解決棒球場問題，林這時若能凸顯竹市長任內將懸宕卅年的公道三路打通，還有新竹公園及市立動物園改建獲好評、南寮漁港改造出「魚鱗天梯」打卡熱點等政績，真誠面對、認真處理的態度當可感動選民來支持。

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