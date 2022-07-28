審林智堅論文 台大︰蘇宏達免迴避

林智堅委任律師黃帝穎表示，將對台大駁回的決定提起覆決。（資料照）

2022/07/28 05:30

〔記者吳柏軒、李容萍、余瑞仁／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控台灣大學碩士學位論文涉嫌抄襲，台大昨召開該案學術倫理的審定委員會，由台大社科院長蘇宏達擔任召集人，雖林智堅提申請要蘇迴避，但審定會投票後駁回，意即蘇將主導林的學倫審查。

要求遭駁回 林陣營提覆決

林智堅委任律師黃帝穎表示，律師團收到台大相關公文後，將依行政程序法第卅三條，對台大駁回迴避的決定提起覆決，以防杜「未審先判」的偏頗瑕疵，確保程序正義。黃帝穎說，台大駁回迴避的決定，並未詳述理由，且做成決定的委員，均是召集人蘇宏達所聘任，明顯球員兼決議案裁判，駁回決定顯有瑕疵。

林智堅過去就讀中華大學、台灣大學等碩士學位論文接連被爆料抄襲，台大日前由社科院長蘇宏達擔任學倫會召集人，但民進黨立委鄭運鵬批評蘇多次發表對綠營不友善言論、曾到國民黨中常會演講，不相信可公正擔任審定會召集人；林智堅與律師等也質疑蘇在會議前就發信指此案是「醜聞」，已違反公正客觀程序，遞狀要求蘇迴避，並直指蘇迴避前，將不出席審定會。

台大︰不能證明蘇會偏頗

台大昨聲明指出，林智堅案學倫審定會昨正式召開，會議一開始，就針對蘇宏達是否迴避進行討論，由代理主席主持，因申請人未出席，代為宣讀申請主張與所提事證後，請蘇宏達說明並離席，該案經所有委員逐一發言、充分討論後，以無計名投票表決方式一致決定駁回申請迴避案，主要理由是林智堅等人所提事證並無具體事實足以認定蘇在執行職務會有偏頗之虞。

台大還表示，台大堅守行政中立，謹守分際，依相關辦法調查，絕無外洩會議資訊等相關情事。若有相關事證請透過司法途徑檢舉。至於審定會是獨立進行且過程保密，不再就昨日會議做任何說明及回應。

林智堅昨被問到為何不親自向台大學倫會說明。林回應，他已經把相關資料、證據準備完成，並且經過法院公證，也送到台大學倫會，期待學倫會能公正、公平審定。

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