余正煌︰論文未抄襲 再有不實指控就告

民進黨桃園市長參選人林智堅（右二）昨出席桃市商業會會員代表大會，受到與會者熱情歡迎，多人求合影和簽名。（記者李容萍攝）

2022/07/28 05:30

王鴻薇日前向台大檢舉「抄林智堅」

〔記者鄭名翔、余瑞仁、施曉光／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國家發展研究所碩士論文，與調查局幹員余正煌的論文部份內容雷同，北市議員王鴻薇近日向台大檢舉余正煌論文涉嫌抄襲。余正煌昨委任律師透過媒體人黃揚明及台北市青年工作委員會總會長滿志剛發表聲明，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。

林智堅日前召開記者會說明，論文題目、研究大綱、研究設計均發想在先，而率先指控林涉嫌抄襲論文的王鴻薇則於七月廿五日召開記者會稱，她已向台大檢舉余正煌論文抄襲林智堅，要讓余有向外界說明的機會。

余正煌昨首度發聲，署名的三點聲明內容表示，第一，本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予台大社科院學術倫理審定委員會。

第二，有關本案法律事項均委任張祐齊律師、曾威凱律師處理，本人不再對外做任何回應。

林陣營︰未指責抄襲

第三，外界所指本人之論文涉及抄襲之情，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控或惡意中傷，本人將依法追訴。

滿志剛指出，余正煌論文中將研究對象學歷誤植為「多明尼克肯大學」，此係因自行上國民黨官網查詢才有此誤，且因當時不知林智堅已取得中華大學碩士學位，故仍稱呼其為「準碩士」，此兩點可證明論文為余正煌原創、發表內容也較早。

對於余正煌的聲明，林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，林自始至終都是在捍衛自己的論文絕無抄襲，並沒有指責任何人抄襲，期待台大社科院學倫會能秉持公正、公平的原則，完成相關案件的審定，還給林智堅清白。

張善政︰誠信比學問重要

國民黨桃園市長參選人張善政昨在台北接受媒體聯訪時表示，隨著余正煌的聲明出來，已經慢慢讓論文的事情變得更明顯，自己一直在講「政治人物的誠信比學問重要」，希望民眾心中自己要有一把尺。

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