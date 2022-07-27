陳以信排考察新竹調查站 柯建銘︰土匪搶劫還公告周知

林智堅論文案延燒，國民黨立委原訂今考察新竹調查站，民進黨團總召柯建銘（中）等人昨召開記者會批評「假考察、真施壓」。（記者塗建榮攝）

2022/07/27 05:30

〔記者謝君臨、林良昇、鄭淑婷／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文案延燒，立法院司法及法制委員會國民黨籍召委陳以信前天突發議程通知，訂今日考察調查局新竹市調查站業務概況。民進黨團總召柯建銘昨嚴厲譴責國民黨「假考察之名，行公然施壓之實」，目的是抹黑論文案，「宛如土匪流寇搶劫還敲鑼打鼓公告周知，行徑荒謬，毫無法治概念。」

遭抨擊後 陳以信延後議程

在民進黨團抨擊後，陳以信隨即將議程延期。對此，國民黨團總召曾銘宗解釋，調查局長王俊力稱今日要接待外賓，「我們也不勉強，是延後而非取消，一定會去！」他說，國安局長陳明通一直導向是調查員余正煌抄襲林智堅論文，國民黨希望確保余的權益，絕非「私設刑堂」。

鄭運鵬︰國民黨私設刑堂

針對上述考察行程，民進黨團幹事長鄭運鵬怒批，「國民黨私設刑堂，假考察濫權施壓調查局！」國民黨公然說林智堅抄襲，後來卻告余正煌。若立委、黨團針對個人或企業去施壓政府機關、公務員，這國家有沒有民主法治？

鄭運鵬並列舉國民黨濫權施壓諸多行徑，包括要求科技部對林智堅提告，否則告科技部圖利；要教育部撤銷林智堅學位，否則開議將要求專案報告究責；要求調查局介入調查；要求余正煌出面說明。柯建銘說，國民黨以政治力介入校園與司法檢調，還到中華大學校門叫囂施壓、潛入學校圖書館拍林智堅論文發臉書。

台大學術倫理審定委員會今天將再度開會討論林智堅的碩論案，有網路媒體昨晚報導林及其指導教授陳明通將不會到場陳述。對此，林智堅競選辦公室發出新聞稿表示，依法應公正並秘密進行的審查會，竟被台大透過媒體選擇性公開內容，令人遺憾並擬究責。

林陣營表示，台大學倫會召集人蘇宏達日前以醜聞形容本案，心證顯受污染，林智堅的委任律師黃帝穎，昨天已正式向台大社科院學倫會遞狀，請學倫會依「先程序後實體原則」，待完成蘇依法迴避後的合法委員會再行審定。

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