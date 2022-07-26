桃園首座禁菸社區 福倉禾硯將列無菸環境

「福倉禾硯」管理委員會將基地公共空間全以綠色線條匡列，上面註明「本場所內禁止吸菸」，將待預告公告期過後，成為桃市首座禁菸社區。（記者陳恩惠攝）

2022/07/26 05:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市無菸環境正逐步擴大！位於桃園區正光路、慈文路，有六十三戶的「福倉禾硯」集合住宅大樓，因住戶多為養育幼兒的年輕夫婦，對菸害無法容忍，去年召開區分所有權人大會時，住戶一致通過「基地內開放空間一律禁菸」的決議，並向市府申請「指定公告為禁菸場所」，目前已進行預告公告，最快一個月內，衛生局將正式公告「福倉禾硯」為全面禁菸場所，成為全市第一棟列為無菸環境的集合式住宅；另，中路二號及八德一號、二號等社會住宅也同樣申請禁菸場所，衛生局將陸續公告。

住戶決議申請 建築基地內戶外空間禁菸

市府衛生局副局長蘇柏文表示，去年接獲民眾檢舉五六三件菸害案件，實地稽查發現，其中一三八件違反場所為集合式住宅、占廿四％，比例最高，由於集合式住宅並非屬菸害防制法規範的三五六處公車候車亭、一八五八處連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓和庇廊等經公告的全面禁菸場所，因此無法可罰。

蘇柏文說，「福倉禾硯」社區經六十餘戶、百餘名住戶達成禁菸決議，由管理委員會主動向衛生局申請公告為無菸環境，申請禁菸範圍為戶外退縮空間為全面禁菸場所，並以綠色線條匡列出禁菸範圍，線條上以白字標註「本場所內禁止吸菸」字樣，自本月十五日預告公告十四天，後續將依民眾有無回覆意見辦理修正或正式公告，在正式禁菸公告施行後，若有違規吸菸者，得依法開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法