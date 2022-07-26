竹客擬撤南桃園21路線 市府︰不影響乘客

新竹客運明年有意停駛南桃園地區的廿一條路線，引起市議員關切。（記者李容萍攝）

2022/07/26 05:30

有意明年裁撤 市府︰業者尚未申請 即便停駛 其他業者搶著承接

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府交通局昨在市議會進行專案報告，交通局長劉慶豐表示，新竹客運有意明年裁撤行駛南桃園地區的廿一條路線，引起議員憂心倘若業者停駛，恐影響民眾權益；交通局公共運輸科長陳家緯會後表示，業者尚未遞出申請，但也保證即便路線停駛也不會影響乘客，因為有其他業者搶著承接。

市議員蔡永芳表示，公眾運輸是拉近城鄉差距最重要的一步，如果斷了線，勢必擴大城鄉差距！就有國道客運業者稱因本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響運量，不想繼續營運；他也對桃園市有哪些業者要收掉路線表達關切，他說，過去免費巴士常被詬病是讓市民免費搭車逛大街，經要求統合、不浪費資源，他也好奇，交通局透過民眾刷票證的大數據整合後，免費巴士現在剩幾條？

彌補客運業者損失 市府補助近10億

劉慶豐表示，新竹客運明年想在南桃園地區裁撤廿一條路線，主要服務北桃園乘客的桃園客運也說一直處於虧損。他說，為彌補客運業者損失，市府提供的補助款已從升格後的三．四億元攀升至今年的九．八億元，目前已對新竹客運倘若停駛，包括龍潭到三水、楊梅到新埔等市民必須路線，都會考量如何改由其他業者接手，但目前為止有營運困難的路線仍盡量維持營運。

陳家緯補充說，新竹客運因內部營運問題，曾私下透露有意在明年底營業許可證到期時，裁撤南桃園的廿一條路線，目前該公司八、九成的虧損都由市府補貼，至於賺錢的中豐幹線為全市五大幹線之一、營收不錯。他強調，即便新竹客運停駛，絕對不會造成民眾權益受損，很多業者搶著承接，除了是有補貼的路線大家搶著要，賺錢的路線更不會放過。

整併免費巴士 目前仍有50條路線

桃園升格後，市府承接各區公所八十八條免費巴士路線，近兩年經檢討整併，有廿條轉型為市區公車、十八條停駛，目前仍有五十條免費巴士路線；劉慶豐舉例說，過去L128從桃園區公所開到榮民總醫院桃園分院，永遠只有一對老夫妻搭車看病，平均開一班車一個人補貼一千元，因不具效益，忍痛裁撤。

陳家緯也說，過去免費巴士路線L709因與市區公車5053的大溪、龍潭區的部分站牌重疊，導致市區公車無人搭搭，兩條路線成為競合路線，為此將L709轉型為市區公車212；而目前持續營運的五十條免費巴士路線，都是具有剛性需求的路線，會陸續培養運量。

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