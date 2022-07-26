論文爭議延燒》綠要蘇宏達迴避審查 藍批干預大學自治

民進黨立委鄭運鵬（左）、林智堅委任律師黃帝穎（右）昨召開記者會，要求台大社科院長蘇宏達自請迴避學倫審定委員會。（記者塗建榮攝）

2022/07/26 05:30

〔記者李容萍、林良昇、蔡思培／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控台大國發所碩士論文涉抄襲，擔任台大學倫審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達近日發表內部信以「醜聞」稱此案，民進黨質疑蘇未審先判，應自請迴避。國民黨桃園市長參選人張善政昨日受訪表示，政治力介入學校很不好，呼籲執政黨應展現尊重學術倫理的心；國民黨也反轟民進黨政治施壓，干預大學自治。

張善政表示，他一直強調「政治人物誠信比學問重要」，要掌握一個原則就是要展現誠信度，這是林智堅要去展現的，民眾心裡也會有一把尺，他自己不去評斷，而是由民眾自行評論。

對於民進黨指控蘇宏達未審先判、應該迴避學倫審查，張善政認為，該由什麼教授、什麼院長出來主導，這應該要尊重學校、要對學校有信心，現在全國民眾都在看這件事，不希望看到像是以前「卡管案」的政治力介入學校重演，這樣很不好。

張善政：勿重演「卡管案」

國民黨文傳會副主委林家興則質疑，以獨立客觀角度觀察林智堅論文爭議，林智堅及余正煌兩人論文連錯字都一樣，難道這不是「醜聞」而是「美事」？民進黨竟還有顏面開記者會對蘇宏達抹上政治色彩，試圖以政治力施壓獨立調查。

林家興表示，林智堅論文抄襲疑雲，在台灣大學與中華大學皆已接受檢舉並進入調查程序。民進黨立委鄭運鵬及律師黃帝穎竟以蘇宏達個人政治傾向不符己意就要求迴避，不但不符合台大校內相關要點規範，更是對審定委員會人員的組成進行政治審查，更是繼「卡管」案之後再度公然試圖干預大學自治。

台北市議員王鴻薇昨天則召開記者會質疑，林智堅記者會僅出示指導老師陳明通寄給林智堅助理的電子信件，很多疑點未講明白，現在都只看到林片面說法，卻無與林論文雷同的余正煌說法，她因此向台大檢舉余正煌抄襲林智堅論文，讓余必須為論文、名譽捍衛，台大也要針對兩篇高度雷同論文做出回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法