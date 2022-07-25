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    與藍營關係良好 發社科院內部信稱「醜聞」 黃帝穎：蘇宏達未審先判 應迴避

    律師黃帝穎（圖）陪同林智堅出席記者會說明論文智財權相關問題。（記者塗建榮攝）

    律師黃帝穎（圖）陪同林智堅出席記者會說明論文智財權相關問題。（記者塗建榮攝）

    2022/07/25 05:30

    〔記者吳柏軒、陳昀、林良昇／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅被控台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大學倫審定委員會依規定由台大社科院長蘇宏達擔任召集人，蘇近日發表一封內部信，以「醜聞」稱此案。律師黃帝穎認為蘇與國民黨關係良好，應自請迴避本案。對此事，台大表示沒有新回應；立法院國民黨團則召開記者會，呼籲台大學倫審定委員會公開直播。

    據指出，蘇宏達於上週向台大社科院博士、碩士、學士和碩士專班學生發表內部信，指委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理抄襲案，捍衛台大與社科院的榮譽，信中並以「醜聞」形容本案。

    黃帝穎指出，蘇宏達未審先判，先入為主地說這是「醜聞」，與台大學術倫理審查要點第一點開宗明義要求的「公正客觀審理」已不相符。在法規上，蘇宏達應自請迴避，他與國民黨關係不錯，審定結果如何昭公信？對此，台大重提日前對外聲明，依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會展開調查，將於期限內完成審定，並依要點規定，於召開委員會時，通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明。

    對於林智堅被控論文抄襲，台大國發所教授、國安局長陳明通前天發聲明釋疑，林智堅昨再舉行記者會說明，立法院國民黨團也召開記者會反擊。

    國民黨要求審查公開直播

    國民黨立委費鴻泰昨批評，若真如陳明通與林智堅兩人所言，是余正煌使用林的數據，至少也是林抄襲余的文字，陳身為指導教授，應辭去國安局長和台大教授。他也認為，學倫委員會審查時應公開直播。

    立院國民黨團總召曾銘宗表示，本案涉及余正煌的清白，而余是調查局新竹調查站的調查官，若余不出面，國民黨團近期會安排考察新竹調查站，要余出來說清楚。

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