張善政合體議員選將拍照 邱奕勝未到

2022/07/25 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍桃園市長參選人張善政昨與同黨市議員參選人合體拍攝宣傳照，原先拍攝流程表有議長邱奕勝的名字，令人期待國民黨是否上演大團結，直到表定時間仍未見邱到場，被質疑國民黨仍未整合完成。親邱人士透露，張善政團隊有通知議長拍攝行程，但因議長「很忙」，現在的時代，照片用合成的也可以。

張善政昨與多位參選人同框拍照展現團結，張善政競選辦公室表示，「善哥」對參選人的要求都是來者不拒，如擊掌、呼口號、背靠背及比愛心等，即便辛苦，衣服換了又換，善哥始終保持親切笑容。

議員：邱與藍營市長參選人從未合體拍照

桃園區市議員參選人凌濤還準備棒球、棒球手套及碩士論文與張善政合體拍照，他表示，小至論文寫作、大至市政建設，都得真材實料、穩紮穩打，才是市民之福，照片要呈現的是「政治人物誠信第一，桃園充滿活力」。

市議員梁為超則說，邱奕勝從過去參選桃園市長的吳志揚、陳學聖，都是以合成方式同框，不曾與市長參選人合體拍照，邱已表明會全力支持同黨議員、市長選舉，相信選情會越來越好，昨天超過九成的參選人與張善政大團結合照，就是團結的具體表現。

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