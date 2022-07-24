軍系力挺 張善政：團結打造新桃園

黃埔四海同心會七月份慶生會昨在桃園市中壢區舉行，國民黨市長參選人張善政（前排左四）受邀出席，「凍蒜」喊得震天價響。（記者許倬勛攝）

2022/07/24 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕黃埔四海同心會七月份慶生會昨晚在桃園市中壢區舉行，退將、榮團席開七桌餐敘，國民黨市長參選人張善政受邀出席，「凍蒜」喊得震天價響，展現軍系力挺心意；張善政致詞表示，可與眾多為國家服務的弟兄們聯繫感情難能可貴，聯誼不是為了鞏固樁腳，因為團結早就開始，這份力量會凝聚到投票當天，讓他入主市府，他會持續努力，打造新桃園，請大家一起完成任務。

四海同心會會員來自國內軍校的校友，理事長黃世忠、前理事長白振雄在張善政還未抵達會場前，就帶領會員事先演練「努力學習，不要抄襲」、「我說市長，你說善哥」等口號，氣氛宛如團康活動熱烈。

黃國園黨部主委表忠輸誠

先前國民黨黃國園黨部公開表態力挺在地立委呂玉玲參選市長，呂因「朱中央」徵召張而斷絕希望後，黃國園迅即轉挺張善政，黃國園黨部主委蔡忠誠昨更表忠輸誠，強調「黃國園會當最強後盾，從一開始就是，不是今天、不是最近才開始」。

媒體提問張善政，對前台北市議員羅智強指派團隊練鴻慶加入張的競選團隊，但桃市議會議長邱奕勝遲未動作，僅有日前口頭表態力挺有何看法？張說，感謝羅智強借將，代表整合逐步完善，至於邱奕勝，曾稱讚他是「資歷最完整的參選人」，這席話已表明態度，整合本來就得慢慢來，不用著急。

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