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    首頁　>　桃園市

    首度合體 林智堅：感謝黃適卓成全

    桃園市長鄭文燦（左三）、民進黨桃園市長參選人林智堅（左四）、前立委黃適卓（右三），昨在桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動上合體。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長鄭文燦（左三）、民進黨桃園市長參選人林智堅（左四）、前立委黃適卓（右三），昨在桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會活動上合體。（記者鄭淑婷攝）

    2022/07/24 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市台灣各縣市旅桃同鄉聯合總會昨晚舉行理監事聯席會議，市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人林智堅應邀出席，與曾有意參選市長的前立委黃適卓同台，這是林智堅獲提名後，三人首度公開合體，林智堅致詞時特別對黃適卓的「成全」表達感謝。

    黃：林接棒鄭文燦 桃園市民福氣

    與會者有旅桃同鄉會聯合總會總會長賴玉青、創會總會長黃主文、各旅桃同鄉會會長、立委湯蕙禎等人，鄭文燦攜手林智堅出席，與擔任旅桃同鄉會聯合總會教育長的黃適卓同台。

    黃適卓表示，他在黨內確定提名林智堅後，第一時間就表達團結與支持，唯有團結才能解決所有爭議，由林智堅接棒鄭文燦是「承先啟後」，也是桃園市民的福氣。

    黃適卓說，在民進黨選對會決定提名林智堅後，曾接到總統府慰勉的電話，蔡英文總統也曾到他在桃園市的辦公室，當面給予鼓勵及表達肯定，他認為最重要的不是爭取什麼樣的職務，而是能夠真正為人民做事。

    林智堅致詞表示，從七月八日來到桃園市已超過兩週，感受到桃園人的熱情。他認為，除了是鄭文燦八年政績太好，民眾有「疼惜鄭文燦，支持林智堅」的想法，另一個關鍵就是他有新竹市的政績、有治理的實務經驗，現在他更加成熟，是最佳的時間來到桃園市，有機會當選一定會延續鄭文燦五星級施政，在這個基礎下「加值、擴大服務」，再創桃園下個黃金十年。

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