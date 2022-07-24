林智堅今出示事證 說明論文無抄襲

對於國民黨又攻擊論文事件，民進黨桃園市長參選人林智堅昨表示，國民黨似乎只想用負面選舉，作為選舉主軸、基調。（記者謝武雄攝）

2022/07/24 05:30

〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕國民黨指控民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波，林的台灣大學國發所論文指導教授、國安局長陳明通昨天發表四千多字聲明，強調林的台大論文無涉抄襲且為原創。林智堅今天上午十點將由立委鄭運鵬、律師黃帝穎等人陪同，在民進黨中央黨部召開碩士論文記者會，說明他找出台大論文寫作在先、沒有抄襲的重要事證。

已完成證據保全 具法律實質效力

林智堅競選辦公室發言人黃韋鈞表示，林智堅在國民黨發動抹黑的第一時間，就公開澄清其在職進修的碩士論文沒有抄襲，台大及中華大學的指導教授，也公開聲明林的論文沒問題，但過去兩週，對手鋪天蓋地造謠與施壓，對兩校的老師和學生造成困擾，林對此感到抱歉。

黃韋鈞說，林智堅為了捍衛名譽與人格，第一時間就對台北市議員王鴻薇按鈴提告民事及刑法加重誹謗罪的告訴，林也在過去兩週多，透過電腦資料救援，查找相關的電子郵件、行程紀錄等，找到他的台大論文寫作在先，沒有抄襲的重要事證，林智堅日前已委任律師，完成台北地方法院所屬民間公證人公證保全證據，這些證據具法律上實質效力，屆時會提供給台大學術倫理審定委員會，做為說明沒有抄襲的有力證據。

至於立法院國民黨團昨早又開記者會質疑林智堅論文，林智堅昨午回應，國民黨一而再、再而三，不斷抹黑、攻擊，讓他覺得非常遺憾，感覺國民黨在桃園市長選舉上，沒有想要提出政績、政見，而要用負面選舉來做為選舉主軸跟基調。

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