背書林智堅論文 陳明通：願向學倫審定委員會說明

陳明通聲明重點摘要

2022/07/24 05:30

「林和余正煌論文有許多相似之處 與我的教學有關」

〔記者吳書緯、施曉光／台北報導〕針對林智堅和余正煌論文有許多相似之處，陳明通昨在聲明進一步指出，相似之處主要集中在第一章的研究設計，以及論文的章節安排，並背書「林余兩位都沒有抄襲的動機」，而這些相似是與他的教學和指導學生論文寫作有關。

陳明通在聲明稿一開始先針對最近的論文事件，對社會、母校台灣大學以及所服務的國家發展研究所帶來諸多紛擾，致上最誠摯的歉意。他在檢視過相關紀錄後，將向社科院學倫審定委員會提出說明。

陳明通在聲明中詳述時間點，陳獲得林智堅的內部民調資料，寫成驗證「柯文哲現象」的文章，在二○一五年八月十一日投稿《選舉研究》期刊，於二○一六年五月刊登。由於林智堅對自己選戰中蔡仁堅的角色有興趣，所以在二○一五年十二月確定題目。

「林余論述資料相似 不一樣才有問題」

至於余正煌的論文遭遇困難，陳明通說，發生在二○一五年十二月的口試，之後在徵得林智堅同意下，讓余使用林的資料，以林智堅做為研究對象，「所以是先有林智堅的研究和資料，才會有余正煌的論文寫作」，而陳明通在徵得余的指導教授同意下，以口試委員的身分指導余研究計畫寫作，約從二○一六年一月開始，所以晚於林智堅開始被陳指導論文寫作。

「我要說明的是林余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與我的教學及指導學生論文寫作有關。」陳表示，林余兩人論文所蒐集的基礎資料都採問卷調查法，兩人使用同樣一組多次調查的電話訪問結果，而這些問卷都是林智堅與其競選團隊原創出來的，因此余正煌在論述這些變數時必須忠於原來的設計，包括資料來源的說明，「而且我也要求余正煌不能任意加以解釋，甚至有違研究者的設計」。

陳明通表示，林智堅、余正煌兩人的論文，最大相同處在於撰寫「操作性定義」這一部分，而兩人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，「操作性定義」當然會完全一樣，這不是抄襲，因為不完全一樣才是問題；外界認為文字相似、語法相同就是「抄襲」，這完全是「去脈絡化」的說法。

「指導的學生也有藍營 也收不少陸生」

陳也解釋，為何卅年指導近兩百位學生，因為他是一個研究型的教授，除了長期參與大型的調查研究，身邊更累積了大量的研究資料，可以提供給學生寫論文。

針對外界譏「綠營桃李滿天下」，陳說，指導學生也有「藍營」的政治人物，「我也收了不少陸生，他們都很優秀，回到大陸也發展很好」。

藍再咬中華大學論文 批綠說法跳針

國民黨昨則緊咬林智堅另一篇中華大學的碩士論文。文傳會副主委林家興表示，竹科管理局已證明林智堅及其指導教授賀力行等人沒有向竹科申請授權書，民進黨至今無法回應林在研究中真正角色，只是不斷跳針說「指導教授說沒問題」，難以令台灣社會信服。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法