模範父親表揚 94歲梁樹森出列

市長鄭文燦頒獎給九十四歲模範父親梁樹森。（記者許倬勛攝）

2022/07/24 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕父親節將至，桃園市龍潭區公所提前於昨天在龍潭婦幼館表揚卅位模範父親，其中，八德里模範父親梁樹森高齡九十四歲，廿歲隨傘兵部隊參與古寧頭戰役，卸下戎裝後投身杏壇教書，桃李滿天下，不少學生跟隨他腳步持教鞭，傳承「做人永遠比學問重要」等正確觀念，他從市長鄭文燦手中接過獎狀時，挺直腰桿敬禮說「謝謝長官」，逗樂眾人。

85歲林振紅下田分享農技

八十五歲林振紅是龍潭區三水里農民，曾任龍潭農會水稻班班長，至今還會下田忙農事，將種稻技巧分享其他農友，還擔任里內環保志工，個性樂天，與人為善，受到好評。

55歲王信洲樂當導護志工

觀音區公所昨也表揚廿五位模範父親，樹林里推薦的五十五歲王信洲從事印刷工作，在樹林社區發展協會總幹事黃文章牽線下投入社區志工，一做就是十多個年頭，六年前接下草漯國小導護志工，無論晴雨每天早晨替學童守護安全，再趕到大園上班，獲選模範父親，王信洲笑說「肩上的責任更重了」，除了把自己做得更好，對社會服務要更加用心。

龍潭、觀音模範父親表揚場合，受獎者的兒孫們總動員獻花、拍照，讓每位爸爸都成了最佳男主角；鄭文燦致詞表示，每位模範父親都有讓子女、社會認同且感動的事蹟，值得肯定，預祝所有爸爸父親節快樂。

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