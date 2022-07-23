梁成福瓷刻展 今起海螺館展出

醫師藝術家梁成福受客家事務局邀請舉辦個人展覽「刀筆會」。（市府客家事務局提供）

2022/07/23 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭醫師梁成福行醫半甲子，除在醫界頗富名氣，在藝術領域名聲也是響叮噹，曾赴法國羅浮宮展出作品，市府客家事務局今起至八月廿八日，邀梁在新屋區永安海螺文化體驗園區大廳開展「刀筆會，梁成福瓷刻展」，包括《金剛經》、《心經》等佛經陶瓷瓶筒作品。

「一手手術刀，一手雕刻刀。」七十六歲梁成福行醫卅年，經常替清苦人家義診，醫術醫德都為人頌讚，六十歲那年向藝術家梁秀中拜師習藝，此後一頭栽進陶瓷雕刻，與書法家李元慶合作，再以獨特手法雕刻，選材橫跨佛經、聖經，連天王周杰倫流行歌曲《青花瓷》都成刀下作品。

梁成福醉心瓷雕，笑說原因不難想像，是看診接觸患者眾多，醫者父母心，為病患操勞的心情難免成為負擔，一筆一刀的篆刻，讓他能沉澱思緒，放空充電，談及二○一三年作品《心經》獲邀到法國羅浮宮展出，謙稱一切都是緣分與巧合。

客家局長黃傅淑香表示，梁成福出生龍潭區三和地區，勤儉苦讀披上白袍，耳順之年還能習藝不輟，刀下作品取材遍及各種宗教，撫慰人心，這次展品多元，包括《將進酒》、《念奴嬌》等詩詞，也有現代歌曲《綠島小夜曲》、《愛的真諦》，他結合多元雕法與器皿型制的技藝，很值得大眾細細品味。

醫師藝術家梁成福受客家事務局邀請舉辦個人展覽「刀筆會」，今起至八月廿八日將於新屋區永安海螺文化體驗園區展出。（市府客家事務局提供）

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