賴香伶虎頭山拜票 爭取銀髮族支持

民眾黨桃園市長參選人賴香伶一早到虎頭山向長輩拜票。（記者鄭淑婷攝）

2022/07/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨早到虎頭山出席桃市長青會登山健行活動，向民眾握手拜票，有長輩看到她後直說「好年輕」，昨天適逢農曆六月廿四日關聖帝君誕辰，賴拜票前先到明倫三聖宮參拜，與同樣前往參拜的國民黨市長參選人張善政一前一後未碰頭。

賴香伶表示，看到許多長輩一早在虎頭山健走、聊天，是個很好的休閒活動勝地，但長輩需要無障礙環境，她發現周遭相關設施仍不足，需要逐項逐步來調整；她說，銀髮長照中心及共享運具如復康巴士等無障礙接駁，也是不足的，她會推動加強相關建置，並與民間共享車隊合作進行跨區醫療、休憩接駁。

至於桃市近日發生多起嚴重工安意外，其中，青埔一建案才被發現牆面龜裂，後又發生工人墜樓死亡，賴香伶質疑巡檢「掛一漏萬」，沒有跨局處聯合稽查，防範後續意外發生。

勞檢處回應，針對該建案工地從開工到發生災害日共勞檢九次，裁罰金額累計廿四萬元、停工一次，另於發生災害日前兩週會同勞動部職業安全衛生署勞檢，當場處以停工處分並重罰十二萬元，工地因未依法落實職安管理而發生重大職災，將處以卅萬元及停工處分，後續將追究刑事及行政責任。

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