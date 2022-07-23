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    首頁　>　桃園市

    林智堅訪機器人夢工廠 挺新創產業

    民進黨桃園市長參選人林智堅（左）昨參訪祥儀機器人夢工廠時表示，未來若獲得市民支持當選市長，會持續支持新創產業。（記者謝武雄攝）

    民進黨桃園市長參選人林智堅（左）昨參訪祥儀機器人夢工廠時表示，未來若獲得市民支持當選市長，會持續支持新創產業。（記者謝武雄攝）

    2022/07/23 05:30

    鼓勵孩子動手做 做中學 藉由體驗機器人對物理原理、科技新創養成濃厚興趣

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅昨天下午參訪祥儀機器人夢工廠，他致詞表示，未來若獲得市民支持當選市長，會持續支持新創產業，也期盼孩子應該動手做，從做中學，尤其把握啟蒙階段，藉由體驗機器人對物理原理、科技新創養成濃厚興趣。

    祥儀企業蔡逢春熱情歡迎林智堅來訪，蔡導覽時說，祥儀企業創立於一九八○年，開始時候是做齒輪、齒輪箱，再轉型成為機器人夢工廠，開發許多文創機器人、格鬥機器人及智慧學習機器人，曾被經濟部評選為國際亮點觀光工廠。

    林智堅以自己的兩個兒子為例指出，很小的時候，他們最喜歡的課程就是積木課，而積木課就是為了做機器人，他們最喜歡的就是用機器人和同學PK，每個小孩子心中都有屬於自己的機器人，鼓勵小朋友動手做、做中學，對理工科目就不陌生，也感謝蔡逢春圓了孩子們的機器人夢，也是創造機器人的天堂。

    林：全力支持科普教育推廣

    林智堅盛讚祥儀機器人夢工廠願意給年輕人創作扶植，變成在地新創產業的凝聚基地，這才是台灣產業競爭力跟生命力，未來他若獲市民支持當選市長，一定全力支持新創產業推動，全力支持科普教育推廣。

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