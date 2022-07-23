桃市副議長陪同健行 張善政：地方整合 最佳證明

國民黨桃園市長參選人張善政（前左）昨由桃園市議會副議長李曉鐘（前右）陪同在虎頭山風景區健行。（記者周敏鴻攝）

2022/07/23 05:30

〔記者周敏鴻、許倬勛、謝武雄、鄭淑婷／桃園報導〕前行政院長張善政獲國民黨徵召參選桃園市長已兩個多月，坊間觀察他尚未與黨內地方勢力完成整合，不過，張昨由市議會副議長李曉鐘等人陪同去虎頭山健行，再到明倫三聖宮參拜。張說，李陪他健行就是國民黨地方朋友們逐漸整合的最佳證明。

市議會議長邱奕勝日前受訪曾表達他忙於議員連任選戰，無意加入張善政的競選團隊、擔任競選總部職務，外界解讀他與張的關係冷冰冰，加上爭取國民黨桃園市長提名失利的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，呂說張善政與她沒有聯繫，羅也稱目前沒打算加入張團隊，都讓外界認為張陣營整合乏力。

不過，邱奕勝昨受訪表示，「從頭到尾都一定會支持張善政」，他個人認為參選人學經歷非常重要，在三位參選人中，張善政的學經歷比其他參選人好，因此他認為市民最後還是會支持張。邱也說，由於他要參選議員，也有很多個人行程，必須要做選民服務，因此對於市長選舉，會在議會角度偕同黨團議員全力支持張。

張善政對此則表示，整合本來就非一蹴可幾，需要時間慢慢磨合，邱奕勝的發言就是外界最關心的整合進展，有了邱的支持，他相信定能勝券在握。

對於藍營似有逐步整合跡象，民進黨市長參選人林智堅陣營回應說，民進黨一直以來都相當團結，林智堅於投入桃園市長選戰初期，就與所有黨籍議員合體召開記者會，展現大團結態勢。

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