桃園》一半主力確診 光中男羽團全中運未失水準

蘆竹區光明國中羽球隊選手呂御瑋（右）、許家僖（左）拿到全中運羽球混雙金牌。（光明國中提供）

2022/07/22 05:30

〔記者魏瑾筠／綜合報導〕桃園市蘆竹區光明國中（簡稱光中）羽球隊、棒球隊成軍多年，栽培運動小將，今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，有小將相繼確診導致訓練中斷，其餘選手仍盡力備戰賽事，兩隊這個月參加全國性賽事抱回冠軍寶座，其中，棒球隊跨海到金門縣參加第一屆太武盃青少棒錦標賽奪冠，是隊史上首冠。

光明國中羽球隊派出廿名小將參加會前賽，以「全壘打」之勢，挺進會內賽，來勢洶洶的光中選手，在全中運會羽球賽拿下一金三銅，及兩個第四名、兩個第五名。

教練莊偉廷、紀宏明表示，羽球小將來自全國各地，參賽選手以國三學生為主力，今年賽事首次舉辦混雙，選手呂御瑋、許家僖首次搭檔就發揮良好默契，拿到第一面金牌；男、女團賽都拿到第五名，是全國唯一兩項團體賽挺進八強的學校，男團克服賽前近一半主力小將確診的缺賽壓力，相當不容易。

隊史已有廿三年的光中棒球隊，這次參加首屆太武盃賽事，一路從分組循環賽過關斬將，搶下冠軍賽門票，進而以三比零完封對手，先發投手楊仕祥主投四‧二局無失分，獲頒投手獎；一壘手李政陽在最後兩場比賽打出六支安打，打擊率超過七成，獲頒打擊獎。

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