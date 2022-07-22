桃園》關聖帝君今誕辰 大溪不夜城

市長鄭文燦於誠聖宮參拜祈福後，點燃起馬炮恭送關聖帝君及眾神起駕，祝福遶境順利。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/22 05:30

〔記者魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕今天農曆六月廿四日關聖帝君誕辰日，主祀關聖帝君的蘆竹誠聖宮、大溪普濟堂及中壢三教紫雲宮均舉辦祝壽慶典；桃園市長鄭文燦昨出席誠聖宮「起駕祈福踩街神禧夜巡遶境」 活動時表示，夜巡遶境是誠聖宮廟會一大特色，祈求關老爺保佑桃園市境平安、守護地方發展。

鄭文燦於誠聖宮前廣場點燃起馬炮，恭送關聖帝君及眾神尊起駕遶境祈福，廟方還邀請蘆竹區、大園區及新北市林口區等十一間寺廟主神共襄盛舉，也安排傳統民俗特色的獅陣、花鼓、藝閣車、鼓陣等同行，替周邊十九個里的鄉親消災祈福。

中壢三教紫雲宮昨天捐贈救護車給市府消防局投入救護救人的工作行列，晚間循古禮舉行三獻科儀，包括進饌、上香、獻爵、祭文、飲福受胙（音同坐）等儀式，並行三跪九叩禮，莊嚴地對關老爺表達最崇高的敬意；鄭文燦表示，自桃市升格以來，紫雲宮已捐贈第五輛救護車，代表關公保護世人。

大溪普濟堂「關聖帝君遶境」昨、今天由卅五個社頭組成的遶境隊伍，出動神轎、上百尊大仙尪仔、神將，陪同關聖帝君出巡，威風凜凜，沿途鑼鼓喧天，沸騰老城區夜以繼日，壓軸的同人社依百年古禮，今天清晨出發行經月眉、美華、三層、頭寮、內柵等地區，再返回普濟堂祭祀，為期兩天兩夜的遶境，今夜劃下圓滿句點。

普濟堂主委謝昌明表示，農曆六月一到廿四日，大溪人為關聖帝君慶生，「大溪大禧」活動越來越熱鬧，吸引更多年輕人參加，祈求關聖帝君保佑闔家平安。

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