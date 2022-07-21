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    桃園》富岡鐵道藝術節 裝置藝術搶先看

    藝術家改造斑駁磚牆作品「富岡日常」結合當地農業及鐵道主題。（市府文化局提供）

    藝術家改造斑駁磚牆作品「富岡日常」結合當地農業及鐵道主題。（市府文化局提供）

    2022/07/21 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市第二屆「富岡鐵道藝術節」七月廿八日至八月七日在台鐵富岡火車站及周邊街區舉行，今年邀請十七位藝術家揮灑創意，現場裝置藝術昨天搶先亮相，包括以廢棄火車零件打造的「臘腸狗」、改造斑駁牆面的彩繪作品「富岡日常」，以及一系列的表演音樂及美食體驗活動。

    富岡位處楊梅區最南端，因日治時期鐵道行經於此，又設有火車站，成為早年貨物交換及稻穀集散地，站前老街錯落的巴洛克建築，迄今留有昔時繁榮模樣，加上台鐵維修基地座落在富岡，成為鐵道迷朝聖之地。

    文化局昨為富岡鐵道藝術節暖身，在火車站廣場、民宅磚牆及富岡運動公園，發表「臘腸狗」、「富岡日常」及「落來坐」等裝置藝術作品。

    台鐵機電維修技術員退休的藝術家葉時進與藝術家龍盛鈺，利用火車的零件閘瓦、風扇葉片、軔管接頭等重達三百公斤的零件當作媒材，經焊接、塗裝成栩栩如生的臘腸狗，模樣逗趣可愛；「富岡日常」則是策展人張惠蘭以富岡農業為題，在斑駁紅磚牆面繪上貓咪仰望行經的火車，相當可愛，已成打卡熱點。

    活動期間規劃六場音樂會、十一場主題活動，其中七月卅日的「富岡車站響叮噹」，是鐵道迷引頸期盼的搭乘蒸汽老火車CK124體驗，今起開放報名，詳情瀏覽https：//www.fugang-art.tw。

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