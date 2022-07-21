桃園》張善政競總操盤手 邱奕勝：沒意願

2022/07/21 05:30

〔記者謝武雄、許倬勛／桃園報導〕這兩天有媒體報導桃園市議長邱奕勝以沒空為由，婉拒擔任國民黨市長參選人張善政競選總部職務，也否認幕後為張操盤，對此，邱昨受訪表示，本身要參選議員，不適合擔任競總職務，但會儘量輔選，希望國民黨在議會席次能成長，未來他所舉辦的活動都會邀請張參加。

呂玉玲：張陣營從未與她聯繫

遭「朱中央」徵召張善政而阻斷代表國民黨參選市長之路的立委呂玉玲，昨被詢及有無可能加入張的輔選團隊？她乾笑三聲後回應，張陣營從未與她聯繫，兩人也無同框機會；至於是否與張見面，整合樁腳及資源？呂說，再看看吧，她不會主動要求位置，也對競總職務沒有任何想法，只盼大選順利。

邱奕勝表示，輔選張善政的重責大任應該由市黨部負責，他已經辭任黨部主委，但仍是黨員，也關心市長、議員選情，會儘量幫張拉抬聲勢，他的所有活動都會邀張參加。

國民黨桃市黨部代理主委黃敏恭說，桃園市至少設置南、北兩個張善政競選總部，至於總部主任委員、總幹事人選，仍在徵詢地方意見。

張善政：與邱奕勝的聯繫暢通

張善政昨在台北市受訪表示，整合的事情都一步一步往前走，邱奕勝在競總擔任什麼職務，會尊重邱的決定，不管職務、名分，邱在這場選戰都是重要的一份子，他和邱的聯繫是暢通的。

魯明哲被點名 隔海表明不可能

外傳立委魯明哲將擔任張善政競總主委或總幹事，人在國外的魯透過服務處專員闢謠，直言：「不可能，也從未聽說」，張的競總組成會由黨內高層決定，魯表明不會擔任籌謀劃策的要角，但協助安排行程、認識地方人士或拜訪組織都會出力相助。

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