桃園》關聖帝君遶境 明Ｑ版大仙尪獻藝

大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典壓軸的遶境活動，大溪國小將擔綱Ｑ版大仙尪演出。（記者李容萍攝）

2022/07/20 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪普濟堂關聖帝君誕辰慶典明起一連兩天遶境活動，計有卅五個社頭參與，大溪國小學童組成的Ｑ版大仙尪（小社頭聯盟），明天下午加入鎮豐社的隊伍與大仙尪同台獻藝，預期會是隊伍中最萌的風景，木雕鑿花匠師徐枝堂巧手創作的溪洲忠義堂玄天上帝木雕紀念牌也將首次亮相。

明天下午一點十分出發的陣頭包括普濟堂彩牌、福德正神、協會頭旗、聖廟無極總宮、慶安社、溪洲忠義堂、帝君會、鎮豐社、玄元社、慶義社、大有社、樂安社、興安社、普濟堂關聖帝君聖駕。

後天上午八點卅分入街的有協會頭旗、大溪義消中隊、溪洲福山巖、百吉聚賢慈惠堂、同義社、永安社、聖母會；後天下午一點入街的有普濟堂引導福彩牌（八音、福德正神）、老人會、農作團、一心社、嘉天宮同義堂、哪德社、農友團、樂豳社、福安社、新勝社、仁安社、協義社、共義團、正副爐主神尊、普濟堂關聖帝君聖駕、同人社。

大溪國小校長陶藝文表示，該校二○一一年成立Ｑ版大仙尪社團，以舞蹈與流行歌曲的形式演繹大仙尪，獲得好評，經常受邀表演，足跡遠及海外。

大溪警分局為確保遶境期間的交通順暢與安全，明天上午十一點至廿三日凌晨二點實施交通疏導措施，管制路段從康莊路以西至中正公園路段為徒步管制區，呼籲行經大溪河東地區車輛行駛外環道，避免進入市區堵車，欲參加或參觀遶境民俗活動民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，多利用月眉、橋頭停車場停放車輛，避免塞車掃興。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法