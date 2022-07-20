桃園》強強聯手拚選戰 鄭文燦任林智堅競總主委

林智堅競選總部主任委員，將由現任市長、「前輩」鄭文燦擔任。（資料照）

2022/07/20 05:30

〔記者許倬勛、李容萍／桃園報導〕民進黨「雙北雙箭頭」市長參選人團隊陸續就位，民進黨桃園市長參選人林智堅的競選團隊組建也受關注，林昨天受訪時，大方說明其競選總部主任委員，將由現任市長、「前輩」鄭文燦擔任。他並表示，鄭是最熟悉桃園市、最受鄉親肯定的市長，他有信心強強聯手，獲得市民的認同。近期就會公布競選組織的架構，全力拚勝選。

延續鄭政績 林：有信心說服市民

林智堅昨換上雲南傳統服飾，參訪位於平鎮區的異域故事館，場館在中壢、平鎮交界的龍岡地區，由於軍營眾多，被視為藍營鐵票倉；林說，有信心用政績說服市民，城市建設、擬定政策本來就不該分黨派、色彩及族群，市長鄭文燦在這方面已做了最好示範。

林智堅聽聞異域孤軍故事，感受龍岡地區充滿濃厚的眷村文化及雲南民族風情，他引述館內的書畫作品「沒有一段戰役值得歌頌」，強調戰火無情吞噬生命，使孤軍顛沛流離，人民應汲取教訓，並將異域孤軍以血淚編織的故事繼續訴說下去。

桃園行腳、見聞 林：轉化為政策

林智堅表示，鄭文燦推動「龍岡米干節」，讓國人認識打歌、火把節、潑水節及特有美食米干，所謂「越在地就越國際」，未來他入主市府會持續鄭的政績，並把競選期間的見聞轉化為政策，爭取市民朋友的認同。

桃園市長參選人林智堅（左二）昨換上雲南傳統服飾赴平鎮區異域故事館參訪。 （記者許倬勛攝）

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